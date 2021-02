Koeman: "Es absurdo seguir hablando del contrato de Messi durante cuatro días"

El técnico neerlandés insiste en que "un club como el Barça no puede seguir sin presidente" y niega que el vestuario filtrase alineaciones

Ronald Koeman ha comparecido ante los medios en conferencia de prensa, como previa al duelo de Copa del Rey ante el Granada. El holandés ha hablado de la filtración del contrato de Messi, del estado de forma del equipo y del partido ante el cuadro nazarí, clave para que la temporada del Barcelona acabe de despegar. Koeman se ha mostrado tajante y contundente en todas las preguntas recibidas.

Sobre la filtración del contrato de Lionel Messi, Koeman fue contundente: "Primero creo que es algo absurdo que lleváis con este tema tres o cuatro días. El equipo y Leo han respondido de la manera que a mi me gusta, que es intentar dejar las cosas que salen en la prensa a un lado y concentrarse en el partido y en el juego, y estoy muy contento con el equipo con cómo estamos trabajando".

Acerca de si el enemigo del Barcelona está dentro del club, Koeman ha comentado: "Puede pasar y puede venir de muchos sitios. Siempre hay competencia en los clubs grandes. Siempre hay gente de fuera con amigos dentro, pero yo como entrenador voy a defender a mis jugadores y al club y filtraciones como esta no son buenas y son con mala intención". Después ha añadido que "cuando pasan cosas, puede ser que eso ayude a que todos estemos más unidos".

Sobre las declaraciones de su hermano diciendo que alguien filtraba las alineaciones, Koeman dijo: "Me ha sorprendido, porque creo que es el periodista el que habrá puesto mal eso. Este tema de Riqui pasó, pero este tema de las alineaciones no es verdad, nunca he dicho esto".

Preguntado sobre si se siente el portavoz del club en estos momentos, Koeman ha explicado: "Sabía que este es un momento complicado en el Barça por muchas cosas, ya he dicho varias veces que no me importa ser portavoz, pero soy el entrenador y es una función muy importante en un club, porque si las cosas deportivas funcionan para los demás dentro del club es más fácil, pero necesitamos un presidente, un club como el Barcelona no puede estar sin presidente, veremos quien es para planificar el futuro de este gran club", aseguró.

Respecto al estado de ánimo del equipo, Koeman dijo: "Creo que depende de los resultados. Siempre las victorias ayudan a tener un ambiente bueno y creo que es importante, por otro lado creo que siempre pueden influir cosas de fuera. hay que intentar coger la motivación suficiente de otras cosas porque sabemos que no hay público ni ambiente. Hay que intentar como vestuario y plantilla ser fuertes en los momentos delicados y complicados".

En cuanto al duelo ante el Granada, comentó que "la Copa es menos importante que la Liga", comentando "queremos pasar esta eliminatoria" y que "si pasamos, luego serían semifinales a doble partido", alegando que ese es el objetivo.

Y por último, respecto a los fichajes, altas y bajas, comentó: "Como dije el otro día Todibo no entraba en mis planes y tratamos de buscarle otro equipo porque en el Benfica no jugaba. Hay pocos equipos grandes que hayan gastado dinero porque económicamente por el Covid los clubs tienen problemas".