Koeman: "El rendimiento de Messi podría ser mejor, pero está feliz"

El técnico azulgrana compareció en rueda de prensa y quitó presión, asegurando que el Barcelona no es el principal favorito en esta Champions.

Ronald Koeman, técnico del FC , compareció en rueda de prensa antes los medios en la previa del debut del equipo en la UEFA Champions League 2020/21 y lo hizo sin reproches hacia su equipo, al que asegura que ve contento, a pesar de la última derrota en Liga frente al . El FC Barcelona vuelve a una competición de la que el año pasado fue eliminado abruptamente por el Bayern de Múnich con el 2-8 de Lisboa.

El preparador holandés fue cuestionado sobre el estado actual de Messi, asegurando que quizá no pasa por su mejor momento, pero que no tardaremos en ver la mejor versión del rosarino. "Puede ser que en este momento su rendimiento puede ser mejor, pero está feliz, está trabajando y quiere ser el capitán, no tengo ninguna queja, y también tuvo mala suerte con el poste. No tengo ninguna duda de su rendimiento y lo vamos a ver en los próximos partidos, estoy seguro".

Más nombres propios analizó Koeman, como el caso de Dembele, del que asegura que está trabajando para jugar más. "Está trabajando bien últimamente, es cierto que perdió varios balones en Getafe, también porque es su forma de jugar, que implica arriesgar, pero luego en la segunda jugó más por fuera y lo hizo mejor. Está trabajando para tener más minutos".

Sorprendió el técnico a la hora de hablar del favoritismo del Barcelona en esta , descargando de alguna manera la presión en otros equipos. "Estando en el Barcelona uno tiene que estar para ganar títulos, sea en la Liga o en Europa, no somos el favorito máximo, pero podemos llegar lejos". Con respecto a este inicio con dudas, Koeman cree que la situación actual está afectando a varios clubes. "Pienso que es algo que está pasando en otros países a raíz del tema de la Covid, no tenemos aficionados en casa, trabajamos para muchos seguidores, es algo muy complicado, que no solo está pasando aquí, también en otras Ligas, le ha pasado al , a la Juve, que no es líder en , pero es complicado porque tiene un gran impacto no solo en el fútbol, sino en la vida en general".

Ya centrado en el encuentro de mañana, el técnico azulgrana no prevé un partido fácil y cree que su equipo tendrá que estar muy atento. "El de mañana es un partido complicado porque hoy en día no hay rivales fáciles. "No me gusta hablar individualmente de los jugadores, como conjunto puede complicarnos la vida, aunque tiene jugadores peligrosos arriba".

Para finalizar, el holandés asegura no sentirse decepcionado, ya que ve al equipo contento y en el que todos los jugadores dan el máximo. "No estoy decepcionado, claro que se puede mejorar, descontento por el último resultado, pero veo al equipo contento. No estoy decepcionado, nunca se puede estar decepcionado por un jugador que trabaja al máximo, mi trabajo es intentar que mejoren".

Neto no quiso entrar a valorar el burofax y la negocación de los salarios

El guardameta brasileño fue cuestionado sobre el burofax de la plantilla por el tema de la reducción salarial que pretende el club. Sin embargo, el brasileño pasó de puntilla sobre el tema y no se quiso mojar mucho al respecto. "Sobre el tema del burofax y los temas internos, no es el momento ni el sitio para hablar, nosotros estamos capacitados para jugar al fútbol y centrados en el partido de mañana por la importancia que tiene. Es un tema interno, cada uno tiene un punto de vista personal, yo trabajo pensando dentro del campo y para este tema lo dejo para las personas que están cualificadas para esto"".