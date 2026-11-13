Koeman defiende a De Jong y advierte al Barcelona sobre la trampa de la Champions League

Ronald Koeman, exentrenador del Barcelona, aseguró que su compatriota Frenkie de Jong posee una gran fortaleza mental, destacando su capacidad para lidiar con las presiones y las críticas a las que se ve sometido dentro del club catalán.
Las declaraciones de Koeman llegaron, según el diario español "As", durante su participación esta mañana en un torneo benéfico de golf, celebrado en el Club de Golf Barcelona de la localidad de Sant Esteve Sesrovires, donde dirigió al equipo del Barcelona en un enfrentamiento ante el Espanyol, en una competición que trasladó el ambiente del derbi entre ambos clubes a otro deporte, mientras que Juan Capdevila fue el capitán del equipo del Espanyol.
El exseleccionador de los Países Bajos habló sobre Frenkie de Jong, que sigue siendo el centro de debates constantes dentro del Barcelona, ya sea por su nivel o después de que Hansi Flick sorprendiera a todos al alinearlo durante unos minutos en la posición de lateral en el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid.
Koeman no mostró ninguna sorpresa por el buen rendimiento que ofreció De Jong en la banda derecha, y explicó: "Sabe jugar en la posición de lateral, y también de central, pues jugó conmigo en estas posiciones. Es capaz de jugar en varias posiciones diferentes".
Koeman también defendió las cualidades técnicas de su compatriota, lamentando que se haya visto afectado por las lesiones durante los últimos años, al decir: "Es un gran jugador. Sufrió lesiones durante los dos últimos años, y la vuelta siempre es difícil después de eso. Le ocurrió lo mismo en la Eurocopa, y también en el Mundial".
Sobre las críticas que recibe el centrocampista neerlandés, Koeman considera que es "mentalmente muy fuerte" y capaz de soportar la presión, y añadió: "Es consciente de la magnitud de la presión que hay en el Barcelona, y no veo ningún problema. Siempre ha dejado claro su deseo de jugar en el Barcelona, y eso es lo que hace actualmente".
En lo que respecta a la competición por los títulos, el extécnico del Barcelona considera que el equipo de Hansi Flick es el principal candidato a conquistar el título de LaLiga, pero mostró reservas respecto a sus opciones en la Liga de Campeones.
Koeman dijo: "Es uno de los principales candidatos a ganar, pero hay otros equipos fuertes también, y cuando llegamos a los partidos de eliminación directa de la Liga de Campeones, siempre aparecen algunos momentos difíciles".
Para concluir sus declaraciones, Koeman elogió el trabajo que realiza Xavi Hernández con la selección de los Países Bajos.
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Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.
Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.
Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.
Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.
En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.
Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:
Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias
Rodrygo: de niño de la remontada a hombre enigmático en el proyecto de Alonso
Kroos: el presente ausente en el Mundial de Clubes
Historia de Kooora: la sorpresa de Cristiano Ronaldo que llenó de entusiasmo a Ferguson