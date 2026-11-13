Koeman defiende a De Jong y advierte al Barcelona sobre la trampa de la Champions League

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Ronald Koeman, exentrenador del Barcelona, aseguró que su compatriota Frenkie de Jong posee una gran fortaleza mental, destacando su capacidad para lidiar con las presiones y las críticas a las que se ve sometido dentro del club catalán.

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Las declaraciones de Koeman llegaron, según el diario español "As", durante su participación esta mañana en un torneo benéfico de golf, celebrado en el Club de Golf Barcelona de la localidad de Sant Esteve Sesrovires, donde dirigió al equipo del Barcelona en un enfrentamiento ante el Espanyol, en una competición que trasladó el ambiente del derbi entre ambos clubes a otro deporte, mientras que Juan Capdevila fue el capitán del equipo del Espanyol.

El exseleccionador de los Países Bajos habló sobre Frenkie de Jong, que sigue siendo el centro de debates constantes dentro del Barcelona, ya sea por su nivel o después de que Hansi Flick sorprendiera a todos al alinearlo durante unos minutos en la posición de lateral en el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid.

Koeman no mostró ninguna sorpresa por el buen rendimiento que ofreció De Jong en la banda derecha, y explicó: "Sabe jugar en la posición de lateral, y también de central, pues jugó conmigo en estas posiciones. Es capaz de jugar en varias posiciones diferentes".

Koeman también defendió las cualidades técnicas de su compatriota, lamentando que se haya visto afectado por las lesiones durante los últimos años, al decir: "Es un gran jugador. Sufrió lesiones durante los dos últimos años, y la vuelta siempre es difícil después de eso. Le ocurrió lo mismo en la Eurocopa, y también en el Mundial".

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Sobre las críticas que recibe el centrocampista neerlandés, Koeman considera que es "mentalmente muy fuerte" y capaz de soportar la presión, y añadió: "Es consciente de la magnitud de la presión que hay en el Barcelona, y no veo ningún problema. Siempre ha dejado claro su deseo de jugar en el Barcelona, y eso es lo que hace actualmente".

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En lo que respecta a la competición por los títulos, el extécnico del Barcelona considera que el equipo de Hansi Flick es el principal candidato a conquistar el título de LaLiga, pero mostró reservas respecto a sus opciones en la Liga de Campeones.

Koeman dijo: "Es uno de los principales candidatos a ganar, pero hay otros equipos fuertes también, y cuando llegamos a los partidos de eliminación directa de la Liga de Campeones, siempre aparecen algunos momentos difíciles".

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Para concluir sus declaraciones, Koeman elogió el trabajo que realiza Xavi Hernández con la selección de los Países Bajos.