Koeman confirma que tiene una cláusula para fichar por el Barcelona

Dice que no tiene intención de dejar ahora la selección...pero después de la Eurocopa podría hacerlo

Se filtró y el propio Ronaldo Koeman, lejos de desmentirlo, ha tenido que confirmarlo. Sí existe en su contrato como seleccionador holandés una cláusula para abandonar su cometido y poder fichar por el FC si recibe una propuesta. Koeman confirmó abiertamente la existencia de esa cláusula, refiriéndose a esa revelación como "un poco desafortunada , digámoslo amablemente. No debería haber sucedido, porque alimenta un rumor, pero ha pasado", dijo Koeman.

El técnico holandés confirma en declaraciones a Fox Sports que "la cláusula solo involucra a Barcelona y solo es válida después de la 2020", dijo. Acto seguido, Koeman especificó que no tiene intención de irse ahora de la selección neerlandesa: "No me voy ahora. Eso es cien por ciento seguro. En mi opinión, te unes como entrenador nacional por un período de dos años. Después de la Eurocopa habrá una evaluación y quizá la fededración holandesa crea que podemos continuar", aseguró.

Koeman no negó que siempre le ha ilusionado la posibilidad de dirigir en el futuro el FC Barcelona: "Tengo la oportunidad de irme a un club y solo a un club. Puedo decir fácilmente que no dejaré la selección holandesa por ningún otro club en el mundo. He mencionado con bastante frecuencia que el Barcelona es el club de mis sueños. La filtración de la cláusula fue un simple desliz de otra persona que tal vez pensó, "bueno, ya todos los saben", zanjó.