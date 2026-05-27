Stefan de Vrij se queda fuera de la lista definitiva de 26 jugadores de Países Bajos para el Mundial. Este miércoles, el seleccionador Ronald Koeman explicará en rueda de prensa por qué el defensa del Inter se pierde la cita en Estados Unidos, Canadá y México.

«Se lesionó el domingo pasado y resultó que había daño. Y que Stefan necesitaría entre doce y catorce días para volver a estar disponible. Con el historial de muy pocos partidos. Lo cual tiene que ver con que sufra este tipo de lesiones», explica Koeman la ausencia de De Vrij.

«Por desgracia, también hubo que descartarlo», concluye Koeman, quien añade que De Vrij, con 79 partidos internacionales, queda fuera de sus planes para el Mundial.

Además, Koeman descartó a Matthijs de Ligt (Manchester United) por una lesión de espalda que arrastra desde hace meses y a Emmanuel Emegha (Estrasburgo) por otro problema físico.

De Vrij (34) debutó en 2012 y, catorce años después, sigue siendo internacional. Disputó los Mundiales de 2014 y 2022 y las Eurocopas de 2021 y 2024.

Su futuro en el Inter es incierto, ya que su contrato vence el 30 de junio y se le ha relacionado con el Al-Sadd de Catar.