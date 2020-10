Koeman, a la defensiva: "¿Por qué el VAR siempre interviene en nuestra contra?"

El holandés estalla y muestra su confusión por "el funcionamiento del VAR en España" tras el 1 a 3 del Clásico del Camp Nou.

RUEDA DE PRENSA

Ronald Koeman compareció en rueda de prensa después de perder por 1 a 3 ante un que se presentaba al Camp Nou tras dos derrotas consecutivas, ante y

Movimientos ofensivos

"Nuestro plan era tener el control, cambiamos la posición de Leo y pusimos a Ansu como referencia por su velocidad para buscar profundidad a la espalda de los centrales del Madrid y tener jugadores con buen control de balón en la banda, en este sentido podemos estar contentos porque hemos hecho un buen partido".

Cambios tardíos

"Cuando íbamos perdiendo dejamos a los jugadores del campo para que tuvieran oportunidades, luego intentamos jugar en banda en el uno contra uno y juntar a Antoine y Leo, a partir del 39 arriesgamos atrás pero íbamos perdiendo, no me importa perder por 1 a 2 o por 1 a 3".

Conversación con el árbitro

"Quiero saber tu opinión, si dices que sí no estamos de acuerdo, para mí no lo es, le dije al árbitro que ojalá puedan explicarme algún día cómo va el VAR en porque llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona, no entró en la jugada del penalti sobre Messi ante el o dos rojas ante el , esa fue mi pregunta, ¿por qué el VAR siempre es en nuestra contra? El VAR es un buen invento si es igual para todos los equipos"

Penal de Lenglet

"No he hablado con Clément de esta jugada pero he visto las imágenes, creo que hay falta de Ramos a Lenglet, que le coje de la camiseta pero no tanto como para tirarle, para mí no es penalti".

VAR

"No entiendo el VAR, todas sus decisiones son contra el Barça, en 5 partidos ni una a favor y hay muchos ejemplos, el penalti a Messi del Sevilla, las rojas de Getafe, lo de hoy... Agarrones así los hay siempre en las áreas".

Quejas del Real Madrid

"Es normal que los jugadores del Real Madrid hagan lo posible para que les piten penalti, no tengo problemas en eso, el VAR debe concluir y ha concluido que es penalti pero no quiero hablar más de esto pero sí ha sido algo decisivo".