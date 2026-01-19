Kobenhavn vs. Napoli, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

De la Serie A a la Champions League. El Nápoles vuelve a Europa y juega en casa del Copenhague para la séptima y penúltima jornada de la Fase de Campeonato de la competición, con la mira puesta en la clasificación a la próxima fase.

Una clasificación que podría ser directa, es decir, directamente a los octavos, o pasando por las dificultades de los play-offs: este último es el escenario que parece más probable para el Napoli, actualmente vigésimo tercero en la clasificación.

El Copenhague tiene los mismos puntos (7), que al igual que los azzurri ha ganado dos partidos, ha empatado uno y ha perdido tres, y que de la misma manera no quiere dejar pasar las últimas oportunidades de clasificación.

A continuación, toda la información útil sobre cómo y dónde ver Copenhague-Nápoles en directo por televisión y streaming.

Cómo ver Kobenhavn vs Napoli, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 8, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 6 (excepto Argentina) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, CBSSN y Fubo Sports, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Kobenhavn vs Napoli

El partido se disputa este martes 20 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Parken.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Después de haber faltado contra el Sassuolo, Neres tampoco estará en Copenhague ni contra la Juventus. Rrahmani y Politano también se lesionaron con los neroverdi y no podrán jugar. Lukaku vuelve a estar disponible: el belga está clínicamente recuperado y está disponible. Elmas está bien después del ataque de gripe del fin de semana que el sábado le obligó a salir del juego.

Probable alineación de Copenhague

(4-3-3): Kotarski; Suzuki, Gabriel Pereira, Meling, Lopez; Madsen, Lerager, Delaney; Dadason, Cornelius, Larsson. Entrenador Neestrup

Probable alineación de Nápoles

NÁPOLES (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Spinazzola, Elmas; Hojlund. Entrenador Conte.

Forma

El Copenhague está actualmente quinto en la liga danesa, parada hasta el inicio de febrero. En 2026 ha jugado solamente un par de amistosos, empatando contra los noruegos del Brann (1-1) y los austriacos del Sturm Graz (4-4).

El Napoli se ha recuperado ganando por la mínima al Sassuolo después de los pasos en falso en casa contra Verona y Parma, intercalados por el 2-2 de San Siro contra el Inter. El equipo de Conte ha perdido terreno respecto a los nerazzurri líderes del campeonato.

Partidos entre los dos equipos

Clasificación

Copenhague y Napoli tienen los mismos puntos en la clasificación: 7. Ambos deben ganar para no comprometer las posibilidades de clasificación al menos a los playoffs. El equipo de Conte está actualmente por delante de los daneses gracias a una diferencia de goles ligeramente mejor (-5 contra -6).