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El centrocampista del Manchester United Kobbie Mainoo ha pedido a sus compañeros que demuestren su fortaleza colectiva tras la desmoralizante derrota por 4-0 ante el Liverpool el domingo. El internacional inglés cree que la plantilla debe asimilar rápidamente el dolor de la derrota en Anfield para llegar preparada a sus próximos compromisos europeos.

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El United recibe un baño de realidad en Anfield

La esperada visita a Merseyside se convirtió en una pesadilla para el equipo de Mauricio Pochettino, ya que el United fue arrollado por un Liverpool implacable . El partido se complicó para los visitantes a los ocho minutos, cuando Leny Yoro, fichado en verano, vio la tarjeta roja directa y dejó a su equipo con diez jugadores durante casi todo el encuentro. Fue un resultado que devolvió a la realidad a un equipo que aún se está adaptando a Pochettino, pero Mainoo insiste en que la plantilla no puede venirse abajo ahora que el calendario se aprieta cada vez más con la llegada de diciembre.

«Anfield es un campo difícil. Pero no puedo reprocharles nada a los chicos en cuanto a entrega. Tenemos que asumir el dolor de este partido y seguir adelante», explicó Mainoo en una entrevista con MUTV. «Los partidos llegan uno detrás de otro, así que no tenemos tiempo para darle más vueltas».

La atención se centra ya en la Champions League

La plantilla del United apenas tiene tiempo para lamentarse, pues la Champions League le brinda una rápida oportunidad de resarcirse. Le espera un duelo entre semana contra el Sporting y Mainoo cree que jugar de nuevo tan pronto es justo lo que necesitan los futbolistas para pasar página. Pasar de la decepción en la competición nacional por una abultada derrota ante un rival al prestigio de la competición europea permite al equipo concentrar sus energías en otro objetivo mientras intenta recuperar el orgullo.

«Tenemos ganas de jugarlo [el partido del miércoles contra el Sporting]. Es dentro de un par de días, así que tenemos que levantarnos y volver a intentarlo», señaló Mainoo.

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Una prueba de carácter para el equipo de Pochettino

Para Mainoo, la forma de reaccionar es mucho más importante que el resultado en sí. El jugador de 21 años se ha erigido en uno de los líderes del centro del campo del United y ahora reclama que el vestuario permanezca unido para evitar que un solo mal resultado desemboque en una crisis. Con la fragilidad defensiva del club bajo los focos tras la expulsión de Yoro, el centrocampista cree que la verdadera identidad de la plantilla quedará al descubierto en su manera de afrontar este revés concreto.

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«Ahora todo depende del carácter», añadió el centrocampista al mirar hacia el futuro. «Tenemos que trabajar juntos y apoyarnos unos a otros. Esperemos que las cosas salgan bien».

Los jugadores del United respaldan al nuevo técnico

Más allá de los ajustes tácticos inmediatos, Mainoo quiso subrayar que los jugadores están plenamente comprometidos con el proyecto que encabeza Pochettino. El técnico argentino ha pedido a sus futbolistas que mantengan la cabeza alta pese al marcador, y el vestuario parece estar completamente de acuerdo. Mantener a la plantilla alineada con la visión del entrenador es fundamental en momentos de tanta presión, sobre todo cuando empieza a intensificarse el escrutinio externo sobre el rendimiento del equipo.

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«Estamos todos comprometidos. Nadie se va a ninguna parte y todos nos apoyamos unos a otros. Todos sabemos lo que tenemos que hacer y que, con el nuevo entrenador, debemos respaldarlo, seguir trabajando y entrenando. Es todo lo que podemos hacer», concluyó Mainoo.