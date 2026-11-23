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El centrocampista del Manchester United Kobbie Mainoo ha hecho una valoración contundente de la actuación de su equipo tras la dura derrota por 4-0 ante el Liverpool. La goleada en Anfield supuso un inicio de pesadilla para el nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, cuyo debut quedó condicionado por una expulsión temprana.

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Inicio desastroso para Pochettino en Anfield

La etapa de Pochettino como entrenador del United comenzó de forma catastrófica: su equipo cayó goleado por 4-0 ante el Liverpool el domingo. El encuentro quedó prácticamente decidido en el primer cuarto de hora, después de que Leny Yoro fuera expulsado a los ocho minutos por una entrada sobre Alexander Isak. El Liverpool aprovechó de inmediato la superioridad numérica y marcó dos goles poco después de la expulsión, por medio de Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz, antes de anotar otros dos en la segunda parte para completar la goleada.

Mainoo, que libró una batalla perdida en el centro del campo durante todo el encuentro, admitió que la inferioridad numérica hizo casi imposible una tarea que ya se presentaba difícil. El centrocampista ofreció una valoración directa de la situación en declaraciones a Sky Sports. Mainoo declaró: «Es un diez contra once. Vienes a un sitio como Anfield y el partido ya es difícil de por sí. Si además pierdes a un jugador, se complica. No puedo reprocharles nada a los chicos por cómo lucharon durante el partido. Asumimos el dolor y seguimos adelante. No diría que todo el trabajo previo deja de servir. Todavía puedes aplicar en el partido lo que has trabajado en los entrenamientos, pero jugar con uno menos en una situación así lo hace diez veces más difícil».

Polémica por la expulsión de Leny Yoro

La jugada decisiva del partido sigue dando que hablar, con Pochettino y sus jugadores cuestionando la decisión del árbitro de mostrar la tarjeta roja directa a Yoro. El árbitro consideró que el defensa francés había evitado una ocasión manifiesta de gol, aunque las repeticiones apuntaban a que Isak podría haber perdido el control del balón. Mainoo se mostró especialmente crítico con la decisión y sostuvo que el balón ya iba hacia el portero Senne Lammens cuando se produjo el contacto.

«La tarjeta roja nos ha quitado el partido de las manos y no creo que esa jugada pueda ser roja», dijo Mainoo. Después añadió sobre la acción: «De ninguna manera. El balón ya está en poder del portero. Los dos van corriendo a toda velocidad. ¿Qué podemos hacer? Es lo que hay».

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Mainoo llama a reaccionar a sus compañeros

Más allá de las quejas por el arbitraje, Mainoo destacó la necesidad de asumir responsabilidades dentro del equipo mientras el Manchester United intenta alejarse de la zona baja de la clasificación de la Premier League. Con el club necesitado de recuperar su mejor forma para evitar un invierno desastroso, el joven centrocampista envió un mensaje claro al vestuario. Subrayó que no hay soluciones externas para la situación actual y que solo el trabajo duro de todos permitirá cambiar la dinámica.

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Las palabras de Mainoo mostraron madurez al abordar el impacto emocional de la derrota. «Es duro, es doloroso. Pero nadie va a venir a salvarnos. Tenemos que trabajar duro, seguir insistiendo, seguir trabajando, seguir luchando. Todo acabará saliendo bien», afirmó.

Aumenta la presión sobre el United antes de medirse al Sporting

El United se encuentra en un momento crítico y no puede permitirse prolongar su periodo de transición, especialmente cuando la distancia en puntos con los puestos que dan acceso a Europa sigue aumentando de forma preocupante. Todas las miradas están puestas ahora en cómo responderá la plantilla en su próximo partido bajo las órdenes de Pochettino. El técnico afronta el reto inmediato y urgente de estabilizar una defensa que ya parecía alarmantemente frágil incluso antes de las recientes expulsiones sobre el terreno de juego.

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Todo el club tiene muchas ganas de recuperarse y demostrar su capacidad de reacción bajo la nueva dirección de Pochettino. Por eso, el esperado duelo del miércoles contra el Sporting en la Champions League será una importante primera prueba para su renovada disciplina táctica y su espíritu colectivo.