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Kobbie Mainoo ha instado al Manchester United a confiar en sí mismo cuando reciba este martes por la noche en Old Trafford a una Roma en buena forma. El conjunto inglés atraviesa una racha de nueve partidos sin ganar en todas las competiciones, pero el centrocampista de 19 años está convencido de que una sola victoria europea de prestigio puede dar impulso a su irregular temporada.

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Respeto ante la amenaza de la Roma de Gasperini

El reto que afronta el Manchester United es considerable. La Roma llega a Manchester con un balance impresionante bajo la dirección de Gian Piero Gasperini. El conjunto italiano ha firmado un magnífico inicio de temporada, con una sola derrota en sus primeros 13 partidos entre todas las competiciones. Esa regularidad lo ha situado en una posición de fuerza y es probable que afronte el encuentro con mucha confianza tras entrenarse en Old Trafford el lunes por la tarde.

Mainoo es consciente de la dificultad de la tarea, pero insiste en que el United también tiene armas para hacer daño al equipo visitante. «Han empezado muy bien la temporada. Sabemos que son peligrosos, pero nosotros también lo somos, así que tenemos que confiar plenamente en nosotros mismos, estar unidos como equipo y, ojalá, conseguir la victoria», declaró Mainoo a los medios del club.

El Manchester United, ansioso por poner fin a su racha sin victorias

Pese a la mala racha del United, el canterano está convencido de que la calidad de la plantilla acabará saliendo a relucir. La presión ha seguido aumentando en el lado rojo de Manchester, pero el joven futbolista considera que la Champions League ofrece la oportunidad perfecta para cambiar el rumbo. Entiende que, en un club de la talla del United, la atención siempre es intensa, especialmente cuando los resultados no cumplen las altas expectativas de su afición en todo el mundo.

«Estamos muy decididos [a enmendar los errores recientes]. [En] un club como el Manchester United, siempre estaremos bajo escrutinio [cuando haya] malos resultados, pero estamos a una victoria de darle la vuelta a la situación», afirmó Mainoo.

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Un regreso agridulce a Stamford Bridge para el centrocampista del United

Mainoo admitió que volver a jugar tras una larga espera «lo significa todo», aunque el United sufrió el sábado una frustrante derrota a domicilio ante el Chelsea en la Premier League. El prometedor centrocampista se había perdido por lesión los cuatro partidos anteriores del Manchester United y se había visto obligado a contemplar desde la banda, sin poder hacer nada, cómo su equipo luchaba por encontrar la regularidad. Finalmente regresó en Stamford Bridge, en una jornada que supuso un hito personal agridulce.

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Aunque se mostró aliviado por dejar atrás sus problemas físicos, el internacional inglés dejó claro que los logros personales importan poco si el United no suma puntos. «[Volver a jugar] lo significa todo. Es duro estar apartado y ver al equipo desde la banda. Estar de nuevo en el campo, independientemente del resultado, es bueno, pero ahora necesitamos victorias», señaló.

La Champions League motiva al Manchester United

Para Mainoo, disputar la máxima competición europea sigue siendo uno de los grandes logros de su incipiente carrera, pero no tarda en dejar a un lado los sentimientos para centrarse en lo que exige el partido. Considera el encuentro un momento decisivo en la temporada del United y reconoce que el resultado podría marcar la dinámica del equipo de cara al ajetreado periodo invernal. El ambiente de Old Trafford en las noches europeas suele influir, y los jugadores esperan que la afición les ayude a conseguir la victoria.

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«Es un sueño volver a la Champions League, pero ahora solo estamos centrados en el partido. Tenemos que afrontarlo como un partido más, aunque es un encuentro importante, muy importante para nuestra temporada. Tenemos que salir al campo y ofrecer una buena actuación», concluyó.