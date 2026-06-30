Kluivert, Timber y Summerville se ven obligados a tomar una decisión drástica tras el drama de los penaltis

Holanda cayó 2-3 ante Marruecos en octavos de final tras una tanda de penaltis fatídica. Kluivert, Timber y Summerville fallaron sus lanzamientos y sufrieron luego una oleada de odio en redes.

Los penaltis volvieron a eliminar a la “Oranje” en una fase final. La tanda empezó bien: Teun Koopmeiners marcó y Neil El Aynaoui lanzó al larguero. Kluivert engañó al portero marroquí Yassine Bounou, pero su disparo golpeó el poste.

Tras el tanto de Wout Weghorst, los fallos de Timber (fuera) y Summerville (parada de Bounou) sentenciaron a la selección holandesa. Al final del partido, los tres jugadores mostraron su desconsuelo, mientras sus compañeros les consolaban.

Entre los aficionados, la emoción era palpable, aunque algunos cruzaron la línea al acosar al trío en Instagram con mensajes de odio. Timber desactivó los comentarios en sus publicaciones, mientras que Kluivert y Summerville los restringieron para limitar los insultos. Ahora solo pueden comentar en sus publicaciones las personas a las que siguen.

Holanda ha disputado doce tandas, con victorias solo ante Suecia en la Euro 2004 y Costa Rica en el Mundial 2014.

Para Ibrahim Afellay, muchos internacionales holandeses no soportan la presión de lanzar un penalti, mientras que Van Hooijdonk opina lo contrario: «La presión no se puede entrenar, pero tenemos un seleccionador que, como jugador, lanzó 1423 penaltis y los metió todos, sin hacer ninguna locura».

«Colocar el balón, tomar carrerilla y disparar. Yo esperaría que ese seleccionador hubiera dicho: “Chicos, el que lance un penalti puede fallarlo. Pero solo de una forma: tomando carrerilla normalmente y disparando”. Todas esas tonterías, me dan tantas ganas de vomitar...»

Para Afellay, Marruecos fue el justo ganador: «Seamos realistas: ya es un milagro que Holanda llegara a los penaltis».



