Klopp y la nueva revolución de Alemania: ¿será el salvador o solo una solución temporal?

Jürgen Klopp no fue solo un entrenador exitoso en sus etapas anteriores, sino que su nombre siempre estuvo ligado al renacimiento de los equipos que dirigió, hasta el punto de ser visto como el "salvador" capaz de obrar milagros.

Hoy, el técnico alemán se encuentra ante el mayor reto de su carrera, después de ser designado para reconstruir la selección de Alemania, que atraviesa una de las etapas más difíciles de su historia, en medio de grandes esperanzas a las que se oponen dudas y críticas de igual magnitud.

Hace apenas unas semanas, Klopp presenció desde el terreno de juego, en su condición de analista televisivo, la eliminación de la selección alemana del Mundial tras su sorpresiva derrota en los penaltis ante Paraguay.

Aquella derrota provocó la dimisión del director técnico Julian Nagelsmann, sumiendo al fútbol alemán en una nueva crisis que empujó a la Federación Alemana a moverse con rapidez para elegir al hombre que considera más idóneo para devolver a la selección al camino correcto.

Y apenas tres semanas después, la Federación Alemana anunció el nombramiento de Klopp como director técnico de la selección con un contrato que se extiende hasta el año 2030, para dirigir al equipo en la Eurocopa 2028 y en el Mundial 2030.

Está previsto que su primer partido al frente del cuerpo técnico sea ante los Países Bajos el próximo 24 de septiembre.

Klopp declaró tras su nombramiento: "La selección es capaz de unir a los alemanes de una forma que muy pocas otras cosas pueden lograr, y eso es lo que hace que esta misión sea tan especial para mí."

Un historial excepcional que da esperanza a la afición

Klopp, de 59 años, es considerado uno de los mejores entrenadores alemanes de la era moderna, después de coronarse con la Liga de Campeones de Europa y la Premier League con el Liverpool, además de conquistar la Bundesliga en dos ocasiones con el Borussia Dortmund.

Por ese motivo, muchos consideran que es el hombre adecuado para devolver a la selección alemana a su lugar natural, tras haber perdido su prestigio en los últimos años.

Bernd Neuendorf, presidente de la Federación Alemana de Fútbol, aseguró que Klopp fue la primera opción desde el momento en que Nagelsmann dimitió.

Y afirmó: "Jürgen encarna la pasión, la credibilidad y la capacidad de inspirar a la gente. Tras la dimisión de Julian Nagelsmann, no teníamos mejor opción que él, y por eso trabajamos con todas nuestras fuerzas para cerrar su fichaje."

Klopp contará además con dos de sus principales asistentes en el Liverpool, Pep Lijnders y Peter Krawietz, en un intento de repetir los éxitos que el trío logró en la Premier League.

Un amplio respaldo de la afición

A pesar de las difíciles circunstancias que vive la selección, Klopp cuenta con un gran apoyo de la afición. En una encuesta realizada por la revista alemana "Kicker", cerca del 80% de los participantes consideró que Klopp es la opción idónea para dirigir a la selección nacional.

Muchos creen que la selección alemana careció durante los últimos años de una personalidad fuerte y de mentalidad ganadora, cualidades que estuvieron ligadas al nombre de Klopp a lo largo de toda su trayectoria como entrenador, especialmente después de hacerse famoso por el término "monstruos de la mentalidad", que empleó para describir a sus jugadores en el Liverpool.

La exestrella de la selección alemana Stefan Effenberg dijo que Klopp es capaz de dar a la selección "un nuevo espíritu de optimismo".

Asimismo, Carsten Cramer, director ejecutivo del Borussia Dortmund, aseguró que la influencia de Klopp puede ir más allá del aspecto deportivo.

Y declaró a la revista "Kicker": "Creo que encarna muchas de las cualidades de las que carece el fútbol alemán, e incluso la sociedad alemana, en la actualidad."

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Pero no todos apoyan a Klopp

Pese a la ola de optimismo, el nombramiento de Klopp no contó con unanimidad dentro de Alemania. El entrenador fue objeto de amplias críticas desde que se incorporó al grupo "Red Bull" en 2024 como responsable del área de fútbol global, un paso que muchos aficionados consideraron una traición a los principios tradicionales del fútbol alemán.

"Red Bull" afronta críticas constantes por su modelo de propiedad de múltiples clubes, además de ser acusada de eludir la regla "50+1", que otorga a la afición de los clubes alemanes el derecho a controlar las decisiones de sus clubes.

La polémica creció el pasado julio, después de que varios informes apuntaran a la posibilidad de que Klopp continuara desempeñando su papel de embajador de la empresa "Red Bull" incluso tras asumir la dirección de la selección. Aquello provocó una gran indignación.

Theo Zwanziger, expresidente de la Federación Alemana de Fútbol, declaró al diario "Frankfurter Allgemeine": "Esto es algo totalmente inaceptable. Red Bull busca hacerse con el control de los centros de poder en el fútbol."

La asociación de aficionados "Unsere Kurve" también expresó su rechazo al asunto, al considerar que la Federación Alemana no debería someterse a la influencia del dinero.

El portavoz de la asociación, Thomas Kessen, afirmó: "Antes de calificar a Klopp de salvador, debemos recordar el volumen de crédito que ha perdido entre la afición, especialmente entre los seguidores del Borussia Dortmund."

Críticas a la forma del nombramiento

Las críticas no se detuvieron en la relación de Klopp con "Red Bull", sino que se extendieron a la manera en que la Federación Alemana gestionó el proceso de elección del entrenador.

Bastian Schweinsteiger, campeón del mundo en 2014, se mostró sorprendido por la rapidez del fichaje de Klopp, preguntándose si la Federación había estudiado alguna otra opción.

Y dijo: "Es normal que Klopp sea la primera opción, pero cuando ves a la delegación de la Federación viajar directamente a Nueva York para cerrar el acuerdo, la cosa parece precipitada. Todos tienen derecho a preguntarse: ¿había realmente alternativas?"

Y añadió que Klopp podría convertirse en una mera "solución temporal", porque la crisis que atraviesa el fútbol alemán es demasiado grande para que la resuelva un solo entrenador, según informó la corporación de radiodifusión británica "BBC".

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La crisis es más profunda que un cambio de entrenador

La selección alemana vive su peor etapa en décadas, después de fracasar en la clasificación a los octavos de final en las tres últimas ediciones del Mundial.

Numerosas voces dentro de Alemania consideran que la crisis se extiende a todo el sistema del fútbol, y no solo al cuerpo técnico.

El propio Klopp coincide con esta opinión. En declaraciones anteriores al canal "Magenta TV", dijo: "He dicho en repetidas ocasiones que el asunto no tiene que ver únicamente con el entrenador."

Y añadió: "El fútbol alemán se encuentra en una encrucijada, y hay muchas cosas que deben cambiar."

El comienzo y la verdadera prueba

Klopp iniciará oficialmente su labor el próximo septiembre, cuando dirija a la selección alemana ante los Países Bajos en la Liga de Naciones de Europa.

Pero la verdadera prueba llegará dentro de dos años, cuando la selección dispute la Eurocopa 2028, cuya sede será el Reino Unido e Irlanda.

El torneo podría tener un carácter especial para Klopp, ya que podría regresar a la ciudad de Liverpool, donde forjó sus glorias históricas, si la selección alemana disputa alguno de sus partidos en el nuevo estadio del Everton, el "Hill Dickinson", aunque el estadio de Anfield no estará entre los recintos anfitriones.

Solo entonces se aclarará si el hombre que devolvió al Liverpool a los podios de campeón es capaz de repetir el milagro con la selección de Alemania, o si la crisis de la "Mannschaft" es demasiado profunda para que la resuelva un entrenador, por muy grande que sea su prestigio.