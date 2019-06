Klopp, tras ganar la Champions League: "Había estado en siete finales y perdido todas..."

El entrenador del Liverpool habla tras conseguir el título ante el Tottenham.

Jurgen Klopp, entrenador del , ha hablado para la televisión nada más acabar la final contra el , por la .

"Finalmente has ganado la Champions", le preguntó la periodista sobre el campo de juego. "Es increíble. Ha sido muy intenso durante toda la temporada, hemos ganado, hemos marcado dos goles, todo para esta gente. No tengo palabras", contestó el ex preparador del .

Enseguida, le preguntaron qué se le pasaba en ese momento por la cabeza, a lo que Klopp contestó con total sinceridad. "Para ser honesto, he estado en siete finales, he perdido todas, pensaba en mi familia, ellos han sufrido mucho más que yo", admitió.

Cabe recordar que Klopp ha conseguido este sábado cambiar su historia personal, rompiendo su maldición en las finales continentales y ha podido levantar la Orejona tras perder dos finales en 2013 ante el Bayern de Múnich y el en 2018. De hecho, sus malos resultados se extendían a la UEFA al perder en la final de 2016 ante el en .