Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, describió la victoria por 2-0 sobre Serbia, esta tarde del jueves en el estadio Allianz Arena de Múnich, en el marco de la Liga de Naciones de la UEFA, como una "noche perfecta", después de que el conjunto local ofreciera una actuación sólida y resolviera el partido con dos goles, el segundo de ellos obra de Florian Wirtz.

Klopp dijo sobre Wirtz y el rendimiento del centro del campo, durante la rueda de prensa posterior al encuentro: "La manera en la que queremos jugar encaja con Florian Wirtz. Creo que hoy todos en el Liverpool están muy contentos. El jugador disfruta del fútbol al máximo, y trabajó duro y con mucha intensidad".

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Sobre Aleksandar Pavlović, centrocampista del Bayern Múnich, Klopp declaró: "Menudo partido hizo Pavlović. ¡Estuvo en todas partes!".

Y acerca de lo que le gustó del rendimiento de la selección alemana, el técnico dijo: "Todo. La fase inicial, la parte central y el final. Nuestra colocación dentro del área fue impresionante. Tener el valor de hacerlo significa que podemos darnos todo tipo de libertad y asumir riesgos cuando recuperamos el balón juntos".

Y añadió: "Todos estuvieron presentes en los momentos de presión que ejercimos. La línea defensiva defendió de forma magnífica y con una actitud ofensiva. Fuimos muy destacados sin balón, y con balón jugamos un fútbol espléndido".

Klopp prosiguió: "Este debe ser nuestro nivel básico. Si siempre somos capaces de repetirlo, eso es lo que veremos. Este partido entrará en mi archivo. Es el siguiente paso en nuestra evolución. Al fin y al cabo, estamos aprendiendo. Aprendemos bajo presión".



