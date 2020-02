Klopp tacha de teatrero al Atlético para explicar el cambio de Mané

"No quería sacarlo. Pero me daba un poco de miedo, porque su rival se caía en cuanto Sadio le echaba el aliento", dijo el técnico del Liverpool.

Jurgen Klopp, entrenador del , compareció ante los medios después de perder 1-0 en Madrid contra el Atlético de Diego Simeone, por la ida de los octavos de final de la .

En declaraciones realizadas en rueda de prensa, señaló: "No estoy decepcionado con cómo hemos jugado. He visto partidos mucho peores en mi vida. No estuvimos bien en el último tercio de campo. No esperaba tener el 70% de la posesión, pensé que el Atlético tendría algo más, pero ganas 1-0, no estás en tu mejor momento y tratas de defenderlo. No hemos perdido 5-0 ni nada así. No será sencillo, el Atlético tendrá a João Félix, Costa estará mejor… Mientras tengamos once futbolistas para jugar, lo intentaremos. Bienvenidos a Anfield, le diremos".

"No tengo ningún problema con el resultado. Lo hemos intentado, he visto caras felices en el Atlético, lo entiendo pero esto no ha acabado. Quedan 90 minutos en Anfield. El árbitro también tenía que lidiar con el ambiente. Tal vez ha habido cosas que no ha visto y ha habido momentos que había tres jugadores del Atlético por el suelo… El árbitro podría sentir algo mejor el partido… El público ha empujado, era un partido emotivo. Hemos intentado tener calma. Tenemos que hacerlo mejor en el tramo final del campo", agregó.

Además, Klopp admitió que sustituyó a Sadio Mané en el descanso porque el Atleti estaba tratando de forzar la segunda amarilla para el delantero, pero lo hizo con una frase en la que tacha de teatrero al cuadro rojiblanco.

"Es parte del fútbol. No quería sacar a Sadio, aunque tenía una amarilla. Me daba un poco de miedo, porque su rival se caía en cuanto Sadio le echaba el aliento. Henderson se ha tocado los isquios, no me ha preocupado mucho, pero sí lo suficiente para cambiarlo", sentenció.

En cuanto a la actuación arbitral, y a su amonestación, dijo que "gritaba en esa dirección, pero no insultaba a nadie, ni dije tacos… No estaba contento con la actuación del árbitro y protestaba una acción, por eso me ha enseñado tarjeta".

Por otro lado, analizó: "La concentración de la defensa del Atlético ha sido excepcional. Ponen corazón pero también concentración, Pudimos jugar mejor, tener más el balón, haber sentido mejor el partido… Contra el Barça juegan diferente, por ejemplo. Han ganado esta noche y sabemos que podemos hacerlo mejor, pero sabemos más de nuestro oponente. Son pequeños detalles, primeros pases, centros… Cuando estás en el área hay que jugar rápido. Si logras un centro y una volea, está bien. Espero que en casa marquemos algún gol. Las emociones hoy estaban con el Atlético".