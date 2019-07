Klopp se ríe del gol al Barcelona: "Resulta imposible de creer"

El entrenador alemán revisiona el histórico gol que les dio el pase a la final de la Champions League

El gol de Origi siempre formará parte de la historia del fútbol. Es parte de una remontada célebre, la que llevó al a la final de la Champions y, consecuentemente, al título. Klopp, el técnico de los 'reds' logró por fin el título que tanto se le resistió y fue en parte gracias a esa extraña jugada, ese saque rápido que pilló desprevenida a la defensa del . Un tanto un poco absurdo, si se mira bien, no es más que una serie de despistes inaceptables en la defensa azulgrana.

Aún hoy, Klopp ve ese gol y se ríe. "Es tan difícil finalizar bien esa jugada que resulta imposible de creer", afirma el técnico en un vídeo reciente en el que se le ve revisionando aquel momento único. Con él, un asistente dice que es importante el desmarque de Origi, pero cuando eso sucede los dos ríen. Saben que en ese gol, además de la astucia de los suyos hubo un fallo de bulto del rival.

Aunque, según el técnico alemán, eso tampoco le resultó sorprendente. "Yo les dije que no iban a defenderlo, el fútbol es siempre así, cuando se marca un gol alguien comete un error o varios, pero en ese momento del partido el Barcelona no podía esperar que haríamos un saque rápido, lo que lo hace todavía más sorprendente. Nunca olvidaré ese gol", explica en el vídeo el entrenador.

Por supuesto que no lo olvidará, ni él ni cualquier aficionado al fútbol. No todos los días se ven goles que meses después todavía siguen provocando este tipo de emociones a sus protagonistas. Klopp ahora piensa en repetir, ha anunciado que estará tres temporadas más con el Liverpool por lo menos y también que no se plantean hacer muchos cambios en el plantel. Al fin y al cabo, son el resto los que tienen que plantearse cómo se puede recortar la ventaja europea que ahora mismo tiene el campeón.