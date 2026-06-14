Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, se disculpó con Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, tras unas polémicas declaraciones que realizó como comentarista en el canal alemán «Magenta TV».

Klopp había dicho: «Por suerte, Julian sigue siendo (hasta ahora) quien elige la alineación del equipo», repetirla de inmediato, lo que desató críticas en Alemania por su aparente interés en dirigir a la selección. Luego se llamó «tonto» y afirmó que el comentario «salió tan fácil que no tiene ninguna relevancia».

Según Magenta TV, en el estudio Thomas Müller, leyenda del Bayern y compañero de análisis, respondió con sarcasmo: «Klopp, estamos en junio... ¡y tú ya estás en septiembre!», señalando que se adelantaba a los hechos. En la rueda de prensa, Nagelsmann respondió: «Tengo mi opinión, pero no la revelaré». La goleada 7-1 a Curazao calmó los ánimos.

La disculpa

En Magenta, Klopp admitió: «La palabra que más odio este año es "hasta ahora"... Casi me abofeteo, se me escapó».

Y añadió: «Me di cuenta de que el día que viene cumpliré 59 años y sigo siendo un idiota», antes de disculparse directamente con Nagelsmann tras el partido diciendo: «Te apoyamos totalmente, hagas lo que hagas».

El incidente surgió tras su paso a la comentarista, pues desde hace tiempo se especula con su posible llegada al banquillo de Alemania, lo que hizo que sus palabras se interpretaran como una aspiración a dirigir la Mannschaft en el futuro. aunque Nagelsmann dirige actualmente al equipo en el Mundial de 2026 con la ambición de recuperar el dominio alemán.