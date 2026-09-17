Klopp revela el secreto de la convocatoria de Younes Ben Taleb y aclara el motivo de su sorpresiva decisión sobre la lista de Alemania

Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, defendió su sorprendente decisión de anunciar dos listas separadas para el equipo que disputará 4 partidos durante el próximo parón internacional, explicando la convocatoria de Younes Ebnoutalib, delantero del Eintracht Fráncfort.

Tras representar a Marruecos en categorías inferiores y estar vinculado en repetidas ocasiones con la selección marroquí durante muchos años, Younes Ebnoutalib podría disputar por fin su primer partido con la selección alemana.

Jürgen Klopp convocó al delantero del Eintracht Fráncfort, con quien no ocultó su gran admiración por el jugador de 23 años.

Tras un magnífico inicio de temporada con tres goles en tres partidos de la Bundesliga, Ebnoutalib captó rápidamente la atención del nuevo seleccionador alemán.

El secreto de la convocatoria de Younes Ebnoutalib

Durante una rueda de prensa este jueves,Klopp elogió especialmente el rendimiento de Ebnoutalib, cuando dijo: "Vi su primer partido con el Fráncfort y me dije a mí mismo: ¡vaya jugador! ¿De dónde lo han sacado? No hubo ningún debate en el cuerpo técnico, todos estuvimos de acuerdo de inmediato: sí, tenemos que convocarlo".

Y añadió: "Su inteligencia, especialmente en lo que respecta a su juego en el último tercio ofensivo, sin caer en la trampa del fuera de juego, es excepcional y magnífica. Es un gran talento".

Se convocó una lista específica para los duelos ante los Países Bajos (24 de septiembre) y Grecia (27 de septiembre), mientras que una segunda lista participará en los partidos ante Serbia (1 de octubre) y Grecia (4 de octubre), y el guardameta Finn Dahmen (Augsburgo) es el único jugador presente en ambas listas.

¿Por qué anunció Klopp dos listas para Alemania?

Klopp advirtió diciendo: "No hemos formado un equipo titular ni un equipo suplente. Queremos ganar los cuatro partidos".

Señaló que la idea consiste en observar al mayor número posible de jugadores durante la próxima concentración.

Y añadió: "He abierto la puerta de par en par y he dicho: todo aquel que desee participar tiene una oportunidad".

El técnico ya había insinuado esto durante su primera rueda de prensa en julio, cuando declaró que tenía "una lista con más de 60 jugadores".

Ter Stegen número uno y Kimmich el nuevo capitán

Todavía quedan decisiones por tomar en algunos casos concretos, ya que Ter Stegen (34 años) será el guardameta titular, tras su ausencia de los terrenos de juego durante 15 meses.

Pero Ter Stegen tendrá que estar atento en lo que respecta a Finn Dahmen, el único jugador convocado en ambas listas, que parece ser una opción preferida por Klopp, quien dijo: "Es un portero con muchísimo talento, y me gustaría verlo jugar durante más tiempo".

El nuevo seleccionador alemán pretende apoyarse en jugadores con experiencia, como Joshua Kimmich, que llevará el brazalete de capitán y será considerado centrocampista.

Klopp explicó: "Nunca hemos discutido la posibilidad de que juegue como lateral derecho. Es un jugador con experiencia, y debe ser un ejemplo a seguir. Pero necesitamos adaptarnos a un nuevo estilo de juego. Tenemos cuestiones tácticas que resolver. Estoy convencido de que mostrará todo su potencial".

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Los nuevos jugadores en la lista de Alemania

Hay 11 jugadores nuevos que han sido convocados, y 16 jugadores que nunca antes habían jugado con la selección absoluta. Esta renovación es importante y aporta una nueva vitalidad al equipo.

Klopp dijo: "Cuando convoqué a Bambasé Conté, se rió durante dos minutos, también sorprendí a Mika Baur, a Felix Kaidel y a Hennes Berns".

También fueron convocados cuatro jugadores del Friburgo: Philipp Treu, Yannik Engelhardt, Max Rosenfelder y Derry Scherhant.

Jürgen explicó: "El Friburgo ofrece un rendimiento destacado desde hace tiempo. Cada equipo está formado por personalidades diferentes, y todos aportan. No puedes comprar la mentalidad sólida, pero puedes desarrollarla. Los jugadores del Friburgo poseen esa mentalidad".

Por último, mientras varios jugadores fueron seleccionados, otros sintieron decepción, entre ellos algunos jugadores con historial en la selección alemana.

La exclusión de Deniz Undav, el destacado suplente en el Mundial, podría resultar sorprendente, y sobre ello Klopp dijo: "Hablé con él. Todavía no ha recuperado su nivel esta temporada. Quería elegir a cuatro delanteros, y en este momento he elegido a los otros".

Y concluyó: "Leroy Sané todavía no ha recuperado su nivel esta temporada. Hablaré con él, pero aún no lo he hecho. Tampoco he hablado con Leon Goretzka, pero está lesionado. He realizado más de 50 o 60 llamadas telefónicas".