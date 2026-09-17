Klopp revela el secreto de la convocatoria de Younes Belhanda y aclara el motivo de su sorprendente decisión sobre la lista de Alemania

Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, defendió su sorprendente decisión de anunciar dos listas separadas para el equipo que disputará 4 partidos durante el próximo parón internacional, explicando la convocatoria de Younes Ebnoutalib, delantero del Eintracht Fráncfort.

Tras representar a Marruecos en categorías juveniles y ser vinculado en repetidas ocasiones con la selección marroquí durante muchos años, Younes Ebnoutalib podría disputar por fin su primer partido con la selección alemana.

Jürgen Klopp convocó al delantero del Eintracht Fráncfort, sin ocultar su gran admiración por el jugador de 23 años.

Tras un magnífico inicio de temporada con tres goles en tres partidos de la Bundesliga, Ebnoutalib llamó rápidamente la atención del nuevo seleccionador alemán.

El secreto de la convocatoria de Younes Ebnoutalib

Durante una rueda de prensa este jueves,Klopp elogió especialmente la actuación de Ebnoutalib, donde dijo: "Vi su primer partido con el Fráncfort y me dije: ¡qué jugador! ¿De dónde lo han sacado? No hubo ningún debate en el cuerpo técnico, todos estuvimos de acuerdo de inmediato: sí, debemos convocarlo".

Y añadió: "Su inteligencia, sobre todo en lo que respecta a su juego en el último tercio ofensivo, sin caer en la trampa del fuera de juego, es excepcional y magnífica. Es un gran talento".

Se convocó una lista específica para los partidos ante los Países Bajos (24 de septiembre) y Grecia (27 de septiembre), mientras que una segunda lista participará en los partidos ante Serbia (1 de octubre) y Grecia (4 de octubre); el portero Finn Dahmen (Augsburgo) es el único jugador presente en ambas listas.

¿Por qué anunció Klopp dos listas para Alemania?

Klopp advirtió: "No hemos formado un equipo titular ni un equipo suplente. Queremos ganar los cuatro partidos".

Señaló que la idea consiste en observar al mayor número posible de jugadores durante la próxima concentración.

Y añadió: "He abierto la puerta de par en par y he dicho: todo el que quiera participar tiene una oportunidad".

El entrenador ya había insinuado esto durante su primera rueda de prensa en julio, al declarar que tenía "una lista de más de 60 jugadores".

Ter Stegen número uno y Kimmich el nuevo capitán

Aún quedan decisiones por tomar en algunos casos concretos, ya que Ter Stegen (34 años) será el portero titular, tras su ausencia de los terrenos de juego durante 15 meses.

Pero Ter Stegen tendrá que estar atento a Finn Dahmen, el único jugador convocado en ambas listas, que parece ser una opción preferida por Klopp, quien dijo: "Es un portero con muchísimo talento, y me gustaría verlo jugar durante más tiempo".

El nuevo seleccionador alemán tiene la intención de apoyarse en jugadores con experiencia, como Joshua Kimmich, que llevará el brazalete de capitán y será considerado centrocampista.

Klopp aclaró: "Nunca hemos discutido la posibilidad de que juegue como lateral derecho. Es un jugador con experiencia y tiene que ser un ejemplo. Pero necesitamos adaptarnos a un nuevo estilo de juego. Tenemos cuestiones tácticas que resolver. Estoy convencido de que mostrará todo su potencial".

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Los nuevos jugadores en la lista de Alemania

Hay 11 jugadores nuevos convocados y 16 jugadores que nunca antes habían jugado con la selección absoluta. Esta renovación es importante y aporta una nueva vitalidad al equipo.

Klopp dijo: "Cuando convoqué a Bambasi Konté, se rió durante dos minutos; también sorprendí a Mika Bauer, a Felix Kaidel y a Hennes Behrens".

También fueron convocados cuatro jugadores del Friburgo: Philipp Treu, Yannik Engelhardt, Max Rosenfelder y Derry Scherhant.

Jürgen aclaró: "El Friburgo ofrece una actuación destacada desde hace tiempo. Cada equipo está compuesto por personalidades diferentes, y todos contribuyen. No puedes comprar la mentalidad sólida, pero puedes cultivarla. Los jugadores del Friburgo tienen esa mentalidad".

Finalmente, mientras que numerosos jugadores fueron elegidos, otros se sintieron decepcionados, incluidos algunos jugadores con un historial en la selección alemana.

La exclusión de Deniz Undav, destacado suplente en el Mundial, podría resultar sorprendente, y sobre ello dijo Klopp: "Hablé con él. Aún no ha recuperado su nivel esta temporada. Quería elegir a cuatro delanteros y, por el momento, he elegido a los otros".

Y concluyó: "Leroy Sané aún no ha recuperado su nivel esta temporada. Hablaré con él, pero todavía no lo he hecho. Tampoco he hablado con Leon Goretzka, pero está lesionado. He hecho más de 50 o 60 llamadas telefónicas".