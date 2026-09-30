Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, se pronunció este miércoles sobre las acusaciones dirigidas al Manchester City y sobre la posibilidad de que su antiguo equipo, el Liverpool, obtenga dos títulos adicionales en la Premier League en caso de que se impongan sanciones a los citizens.

Al ser preguntado por este asunto, durante su rueda de prensa previa al duelo ante Serbia mañana jueves en la Liga de Naciones de la UEFA, Klopp se rio y dijo: "Por supuesto que he oído hablar de ello, pero no he pensado mucho en el tema".

Y continuó: "Solo puedo esperar y ver qué pasa. Tengo un gran respeto por Pep Guardiola y por el estilo de fútbol del Manchester City; han ofrecido un fútbol maravilloso y fueron un rival de altísimo nivel para nosotros".

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Y añadió: "Si se imponen sanciones, yo no tengo nada que ver con eso, así que esperaré y veré. Estoy completamente lejos de prepararme para conseguir un título o algo por el estilo. Estoy totalmente satisfecho con lo que logramos en el Liverpool. Luchamos con todas nuestras fuerzas sobre el terreno de juego. No puedo decir más sobre este asunto porque no conozco los detalles, y además no me interesan".

Klopp habló también sobre su proyecto con la selección alemana, subrayando que el equipo aún se encuentra en el inicio de un proceso de reconstrucción.

El técnico, que todavía busca su primera victoria con la Mannschaft, afirmó: "Vamos a construir un equipo capaz de causar problemas a todas las selecciones. Solo estamos en el comienzo de este proceso. Todos estamos interesados en devolver al fútbol alemán al lugar donde todos queremos que esté".