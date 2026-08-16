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Klopp rechaza las acusaciones tras el fracaso del fichaje del Dortmund: no soy tan estúpido

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Un mensaje contundente del seleccionador alemán tras el aumento de la polémica

El viernes terminó una de las mayores historias de traspasos recientes en el fútbol alemán, después de que fracasara el fichaje del extremo del Colonia, Said El Mala, por el Borussia Dortmund.

En medio de las informaciones que vinculaban al jugador con el Dortmund, se afirmó que el nuevo seleccionador alemán, Jürgen Klopp, había recomendado al futbolista de 19 años el traspaso al Signal Iduna Park.

Sin embargo, el exentrenador del Dortmund, de 59 años, negó rotundamente haber intentado empujar a El Mala hacia el club en el que el técnico alemán pasó siete años dirigiendo.

Klopp declaró: "Me molestó un poco que la gente pensara que soy tan tonto como para, en mi primer acto oficial, llamar a un jugador y decirle: el Borussia Dortmund sería adecuado para ti".

Por supuesto que no lo hice. Ese no es mi trabajo".

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El canal de YouTube del diario Kicker recogió las declaraciones de Klopp a los canales oficiales de la Federación Alemana de Fútbol, donde dijo: "Si en el futuro trabajo con un jugador durante más tiempo y luego viene a mí a pedirme consejo, le daré algunos consejos. Pero eso no se verá afectado por si he trabajado antes en el club o no".

Y continuó: "Siempre se trata del jugador. Said El Mala es, sin duda, un buen tipo, pero por supuesto que no hablamos de eso".

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