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Jürgen Klopp, director técnico de la selección de Alemania, reveló los detalles de la conversación que mantuvo con Felix Nmecha, jugador del Borussia Dortmund y de la Mannschaft, sobre su polémica celebración de goles, que generó amplias críticas por su vinculación con una campaña religiosa y una secta controvertida.

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Klopp aseguró, durante la rueda de prensa que ofreció este jueves, antes del encuentro ante Serbia previsto para mañana en la Liga de Naciones de la UEFA, que habló directamente con Nmecha después de que creciera la polémica en torno a su forma de celebrar, señalando que el jugador le comunicó que su gesto no contiene ningún mensaje discriminatorio ni una incitación al odio, y que no repetirá esta celebración en el futuro.

El exentrenador del Liverpool dijo: "Sí, este fue un tema importante de debate. Quizá deberíamos remontarnos un poco al principio. Vi los partidos de fútbol el fin de semana pasado, y vi a Felix marcar dos goles magníficos, y también vi su celebración. Al principio, no pensé en ello en absoluto, ni en la celebración en sí ni en el gesto que hizo".

Y añadió: "Después comenzaron los debates, y quizá fue por mi desconocimiento del asunto o por cualquier otra razón, pero al principio no le presté atención. Y conforme crecía la polémica, empecé a buscar los detalles del tema e intentar hacerme una idea clara de él".

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Y prosiguió: "Para mí estaba claro que quería hablar con Felix en cuanto nos viéramos, porque considero que eso es lo más importante. Conozco a Felix Nmecha desde hace unos meses, y puedo decir que es un chico muy amable, que posee calidez y apertura, y que siempre transmite una energía positiva cuando está con nosotros".

Klopp explicó que planteó al jugador las críticas y las interpretaciones que suscitó su celebración, diciendo: "Le dije: esta es la situación, y estos son los debates que hay a raíz de ella, ¿qué vamos a hacer? La gente me pregunta qué debería decir".

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Y continuó: "Le planteé todas las cuestiones que quizá ustedes le habrían planteado, y aquello que algunas personas podrían pensar. Y para que quede claro, yo no soy de esas personas, pero hay quien ve el asunto de esa manera".

Klopp trasladó la respuesta de Nmecha, diciendo: "Me dijo que el asunto no tiene nada que ver con eso en absoluto, y que ama a todas las personas, y que no discrimina a nadie".

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El entrenador de Alemania señaló que esta respuesta zanjó para él la parte más importante de la cuestión, antes de que la conversación pasara a la forma de celebrar en sí, aclarando que preguntó al jugador cómo abordarla, a la luz de las interpretaciones que había suscitado entre la afición.

Klopp dijo que Nmecha le respondió que no repetirá esta celebración, y añadió: "Y por esa razón no celebrará de esta manera otra vez".

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Y recalcó que el jugador no intentaba transmitir ningún otro mensaje, más allá del significado personal que pretende, aclarando: "Su mensaje es que coloca la corona a los pies del Señor Jesucristo. Eso es todo lo que significa el asunto para él, y no hay ningún mensaje adicional ni connotación oculta detrás de su celebración. Y para mí, eso fue suficiente".

¿Qué ocurrió?

La crisis se remonta al partido del Borussia Dortmund ante el Elversberg, el pasado sábado, en la Bundesliga, cuando Nmecha marcó dos goles magníficos con sendos disparos de larga distancia, contribuyendo con fuerza a la victoria de su equipo por 2-1.

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Pero volvió a generar polémica con su forma de celebrar, que incluyó el gesto de una corona imaginaria que se quita de la cabeza, para luego colocarla en el suelo mientras está arrodillado.

Esta celebración está vinculada a una campaña que lleva el nombre de "El regreso del Rey" (The King's Return), perteneciente a una red religiosa evangélica conocida como "Ballers in God", que agrupa a varios futbolistas cristianos, y que busca expresar la fe cristiana y difundir sus mensajes entre los deportistas.

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Pero la campaña y la red fueron objeto de críticas por posturas atribuidas a ellas en materia de racismo y aborto, según investigaciones realizadas por la cadena de radiodifusión alemana (ARD), lo que llevó al grupo oficial de aficionados del Borussia Dortmund a criticar la celebración, subrayando que la fe no debe ser una justificación para la exclusión o la discriminación, y que el club debe seguir siendo un espacio para todos.