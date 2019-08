Klopp no descarta retirarse "en dos o tres años" cuando deje el Liverpool

El técnico alemán ha valorado las opciones de futuro que se le podrían abrir cuando expire su contrato en Anfield Road.

Jurgen Klopp ha cambiado la vida del . El conjunto red no pasaba por su mejor momento pero el alemán llegó en 2016 y desde entonces el club no ha parado de crecer hasta conquistar hace sólo unos meses la sexta UEFA de su historia.

El técnico tiene contrato con el club de Anfield Road hasta 2022, es decir, acabará esta temporada y al menos seguirá dos curso más pero ha sorprendido al asegurar que podría plantearse retirarse de los banquillos una vez que expire su contrato con su actual equipo.

“Espero continuar así, pero en dos o tres años no sé qué puede pasar. Quizás me retire. No es seguro, sin embargo, si lo fuera, no te sorprenderías”, explicó el técnico en una entrevista a Bild.