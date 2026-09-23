Klopp: no anunciaré mi alineación antes que Xavi y hablé con el jugador excluido

Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, se negó a revelar qué jugador excluirá de la lista antes del partido previsto para mañana jueves ante los Países Bajos, en el estadio Johan Cruyff de Ámsterdam, dentro de la jornada inaugural de la Liga de Naciones de Europa.

La lista de la Mannschaft cuenta con 24 jugadores y debe reducirse a 23 antes del encuentro. Al respecto, Klopp declaró hoy miércoles, durante la rueda de prensa previa al partido: "Ya sé a quién voy a excluir, pero cualquier cosa puede ocurrir durante la noche, así que lo anunciaré mañana. Ya he hablado con el jugador (excluido), y estará en la lista la próxima vez".

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Klopp respondió a una pregunta sobre quién jugará en la posición de lateral derecho mañana, diciéndole al periodista: "¿Podrás dormir esta noche si no lo sabes? ¿Ha anunciado Xavi (entrenador de los Países Bajos) su once inicial? Si lo ha hecho, me gustaría tenerlo. Y después podremos hablar también de nuestra alineación. Esperemos un poco".

Y sobre si podía prometer a los alemanes la conquista de títulos, el exentrenador del Liverpool y el Borussia Dortmund dijo: "No prometeré nada. Lo que sí puedo prometer es que lo intentaremos con seguridad. Existe la impresión de que tenemos menos calidad que otros países. Cuando las cosas no salen bien, miras de cerca e intentas introducir cambios. Eso es en lo que estamos trabajando ahora".

Y continuó: "Queremos estar involucrados en cada partido, hasta el punto de darnos una buena oportunidad de ganarlo. Necesitamos ajustar un poco nuestro estilo de juego, ser más rápidos, con algunos retoques. Hemos empezado a hacerlo. Veamos qué ocurre mañana, y esperamos verlo".

La rivalidad entre Alemania y los Países Bajos

En lo relativo a la histórica rivalidad entre Alemania y los Países Bajos, Klopp dijo: "Esto no significa nada para mí, porque nunca antes he sentido esa rivalidad. Sería mejor que le preguntaras a Rudi Völler, como alguien que la ha vivido de manera directa".

Y añadió: "Sé lo que significa este partido, y mañana el ambiente estará cargado. Será un encuentro difícil para los jugadores, porque el rival es muy bueno, posee un talento inmenso y algunos futbolistas excelentes. Es una locura la cantidad de grandes jugadores que tiene la selección neerlandesa".

Klopp agregó: "Si queremos tener alguna posibilidad, tenemos que afrontar el encuentro como un verdadero derbi. Para nosotros, es el comienzo de algo. Queremos empezar bien. Todo lo que rodea al partido solo desempeña un papel secundario".

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