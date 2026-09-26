Jürgen Klopp ha dado su opinión sincera sobre Marc ter Stegen. El seleccionador de Alemania reconoce que el portero del Ajax vivió el jueves ante Países Bajos (1-1) algunos momentos desafortunados en la salida de balón, pero según Klopp eso no resta nada a su actuación.

«He oído que Marc fue evaluado de forma crítica y eso me sorprendió un poco», contó Klopp este sábado durante su rueda de prensa. «Ha estado magnífico en la portería. Sí, es verdad que un par de veces jugó mal el balón, pero eso pasa.»

Klopp señaló además que Ter Stegen sostuvo a Alemania en varias ocasiones ante la selección neerlandesa. «Soy un 0,0 por ciento crítico con él. Estoy muy, muy contento con su actuación», dejó claro el exentrenador, entre otros, de Borussia Dortmund y Liverpool.

Aun así, Ter Stegen no estará bajo palos el domingo ante Grecia. Alexander Nübel (Besiktas) recibe una oportunidad de Klopp, pero el seleccionador subraya que esa decisión no tiene absolutamente nada que ver con la actuación de Ter Stegen contra Países Bajos. «Alex juega mañana, pero no por lo que ha mostrado Marc.»

Según Klopp, Nübel simplemente se ha ganado su oportunidad. «Los tres porteros están dejando aquí una impresión sensacional. Espero que Alex lo disfrute y que mañana, idealmente, se encargue de que mantengamos la portería a cero», señaló el técnico, que también incluyó en su convocatoria a Finn Dahmen, del FC Augsburg.

Para Ter Stegen, el duelo con Países Bajos significó su regreso a la selección alemana tras un largo periodo en el que las lesiones le jugaron una mala pasada. El guardameta ya había explicado antes de su regreso cuánto significaba para él volver a Die Mannschaft .

«Para mí siempre es especial volver a estar aquí, sobre todo después de un periodo en el que las cosas no salieron como yo había imaginado», dijo antes Ter Stegen a Sky Sport. «Cuando tu cuerpo te falla, lo valoras mucho más cuando finalmente puedes volver a estar aquí.»