En el momento en que el mundo espera el Clásico entre Barcelona y Real Madrid, Jürgen Klopp rompió su silencio para revelar con claridad sus preferencias, asestando un golpe moral al Real Madrid antes de la cita en el Camp Nou, y asegurando que verá el partido tal y como lo ha visto en todas las etapas de su vida.

El entrenador de la selección alemana aprovechó el parón entre los partidos del Bayern Munich y el Arsenal en la Liga de Campeones para revelar su postura sobre el Clásico del próximo domingo, muy esperado, entre Barcelona y Real Madrid en el estadio Camp Nou.

El exentrenador del Liverpool aseguró que el partido entre Barcelona y Real Madrid es un acontecimiento que no se puede perder, al afirmar: "Por supuesto que veré el Clásico entre Barcelona y Real Madrid, he visto este partido en todas las etapas de mi vida".

Klopp reconoció, durante unas declaraciones recogidas por el diario español "Sport", que la grandeza de esta competición la convierte en un partido fundamental para cualquier aficionado al fútbol, sea cual sea su experiencia.

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Al ser preguntado por sus preferencias históricas, Klopp sorprendió a todos con una confesión sincera, al revelar que en el pasado se inclinaba por apoyar al Barcelona debido al estilo defensivo del Real Madrid.

Y dijo: "Antes era más de los aficionados del Barcelona porque estaba en contra de las acciones de Pepe y de los demás defensas del Real Madrid", en referencia a la época en la que el defensa portugués se hizo célebre por sus entradas violentas.

¿A quién apoyará Klopp en el Clásico?

Pese al cambio en el equilibrio de fuerzas del fútbol español a lo largo de los años, Klopp aseguró que sigue apoyando al Barcelona, pero esta vez por una lógica puramente futbolística.

Y añadió: "Hoy apoyo al mejor equipo y, vista la situación actual, es probable que ese equipo sea el Barcelona", considerando al conjunto catalán el candidato con más opciones de ganar el próximo domingo.

El Clásico tendrá un sabor alemán especial, pues tras la retirada de Antonio Rüdiger de la selección, Karim Adeyemi será el único jugador alemán en el partido con la camiseta del Barcelona.

Klopp aseguró que seguirá de cerca al extremo izquierdo del Barcelona, elogiando su adaptación perfecta al estilo de Hansi Flick y su notable mejoría en las últimas semanas, tras su regreso a la selección durante el último parón internacional después de recuperar su nivel, luego de haberse perdido el Mundial 2026 por su escasa participación con el Dortmund.

Las declaraciones de Klopp llegan en un momento contradictorio para ambos equipos, pues el Real Madrid firma sus mejores resultados de esta temporada pese a que su nivel no ha convencido a todos, mientras que el Barcelona afronta el Clásico tras encajar su primera derrota de la temporada.



