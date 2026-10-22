Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, mostró su enfado por los comentarios sobre la competencia por los puestos del centro del campo entre los jugadores del Bayern Múnich y de la Mannschaft, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof y Joshua Kimmich, asegurando que este último seguirá teniendo un lugar en su equipo, después de su ausencia en el duelo ante el Arsenal en la Liga de Campeones de Europa (2-2), ayer miércoles, debido al fallecimiento de su padre.

Klopp dijo sobre el dúo Pavlovic y Bischof, durante el estudio analítico del partido a través de la cadena "DAZN": "Son dos socios magníficos y pueden jugar juntos de una manera excelente. Solo creo que hablar de este asunto ahora es una absoluta falta de respeto. No podemos hacerlo sin que la cosa se convierta también en un debate sobre Kimmich. Joshua tiene hoy otras cosas con las que lidiar", en referencia al caso del fallecimiento.

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El entrenador de Alemania prosiguió: "Kimmich es un centrocampista excepcional y siempre tendrá un lugar en nuestro equipo. Este es un debate que solo ocurre en este país, donde la gente dice que si un jugador no participa como titular en un solo partido, no volverá a jugar nunca más. Esto es algo realmente de locos".

Klopp añadió: "Un buen equipo necesita más de un buen centrocampista, y lo mejor es que tenga cuatro, cinco o seis buenos jugadores, para poder jugar al fútbol de una determinada manera".

En este mismo sentido, Bischof recibió una pregunta tras el partido ante el Arsenal, sobre si formaba con Pavlovic el dúo de pivotes del futuro del Bayern Múnich, a lo que respondió: "Disfruto mucho jugando con Pavlo. Pero todos conocemos el valor de Jo (Kimmich). Al final, Vinny (Kompany) es quien decide quién juega".

Y agregó el joven jugador: "Yo solo soy feliz cuando estoy en el campo y obtengo mis minutos de juego. Veremos lo que nos depara el futuro".



