Klopp defiende a Simeone y revela su relación: "Nos mandamos mensajes"

El entrenador del Liverpool elogió a su homónimo rojiblanco y reveló un detalle desconocido de su relación

El entrenador del , Jurgen Klopp, compareció en rueda de prensa antes del encuentro de ida de octavos de final ante el .

Duelo: "Jugar contra ATM es muy difícil, una máquina bien engrasada que saca resultados de casi todos los partidos. Este año no es exactamente así, pero van a crear oportunidades y será muy complicado pero lo que han jugado no está tan mal como la gente dice y no les quita opciones para mañana. Estamos aquí y nadie duda de que somos ambiciosos y lo vamos a intentar"

Cafú y Alexander Arnold: "¿Cafú ganó? ¿Algún experto en la sala? Piensa que Trent si. Es un grandísimo futbolista, es un mensaje muy positivo de Cafú. Todas las respuestas sobre eso.. Hay muchos que pueden ganar el BDO, obviamente Trent si. Tiene mucho potencial, pero le doy las gracias por ser tan majo""

Récord de partidos sin perder en Europa: "No lo sé. Es impresionante, la verdad. Es una marca impresionante, pero la única vez que jugamos acabamos en la final. No lo puedo explicar. Queremos llegar lo más lejos posible, podemos llegar a la final y ganar, pero no los únicos. Cualquier equipo puede ganar la competición y tenemos esa oportunidad. Vamos a intentar demostrar eso. Siempre nos cuesta en la fase de grupos. Ahora estamos en las eliminatorias, y esperamos hacerlo bien mañana también"

Análisis del Atlético: "He visto 90 minutos en 2 partidos últimamente y no tengo nada que decir sobre la gente que dice que el fútbol no es atractivo. Es muy intenso, en la velocidad, agresividad, un plan de juego muy claro. Estamos en el pais del tiki-taka, admiro esas cosas. No hay discusión ninguna con el juego del ATM".

Partidos fuera de casa: "Nuestros mejores partidos han sido fuera de casa. Si conseguimos un buen resultado, nos ayudará. Esta es la historia, pero no tengo nada malo que decir de esta situación. Si hay un equipo contra el que tienes que darlo todo, ese es el Atlético. Si trabajas duro, tienes oportunidades. Sino, no. Hay una razón de su presencia en las finales y eso muestra ael tiempo que juegan juntos. Han traido jugadores muy buenos, gente con experiencia. Es una máquina, pase lo que pase están ahí. Te cierran, tienen dos-tres encima de ti... Si no estás totalmente metido, en cuanto pierdas la bola, son muy buenos.

No hay muchos equipos que jueguen así contra nosotros. Respetamos diferentes aspectos de juego, no nos sentimos ganadores de la Champions del año pasado, queremos estar ahí y queremos hacer todo lo posiblle. Hay que dejarse la piel en el campo", afirmó sobre los duelos fuera de casa, claves en su buen momento.

Simeone: "La gente dice que soy muy emotivo en la banda, el estaria en el nivel 12 de vivir los partidos. Simeone lleva muchos años demostrándolo. Lleva muchos años en el club, 8 años es mucho tiempo y sigue manteniendo ese nivel, es impresionante. Sus equipos siempre se organizan al nivel de los mejores. Nos hemos visto un par de veces, nos hemos intercambiado mensajes después de grandes victorias o derrotas. Va a ser interesante, la verdad"

Diferencias entre Simeone y Klopp: "No lo sé, no sé si hay diferencia. Él era un jugador de talla mundial, yo no. Una cosa no niega la otra. No tengo ni idea, no lo s´, porque no nos conocemos tan bien. En cuanto al estilo, bueno, me gusta la buena organización, jugamos con sistemas distintos, eso quizá debería decirlo otro"

Críticas a Simeone por la temporada: "La gente no te da tiempo a adaptar piezas nuevas. Está otra vez en un año de transición, pero no creo que haya gente del Atlético que critique a Simeone", expresó sobre las críticas que recibe el argentino.