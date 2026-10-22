Jürgen Klopp, director técnico de la selección alemana, criticó el estilo táctico que emplea el entrenador Vincent Kompany con el Bayern Munich, a raíz del enfrentamiento del conjunto bávaro ante el Arsenal, que terminó con empate (2-2) la tarde del miércoles en el estadio Allianz Arena, dentro de las competiciones de la tercera jornada de la Liga de Campeones de Europa.

Durante la primera parte del partido, Klopp habló a través de la cadena "DAZN"sobre la dificultad de entender el sistema defensivo del Bayern Munich, afirmando: "Todavía no he entendido por completo el sistema defensivo del Bayern. Su estilo de juego a veces es híbrido; unas veces marcaje individual, otras defensa individual y otras defensa por zonas. Solo quiero entenderlo, porque sigo aprendiendo".

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Y añadió el exentrenador del Liverpool: "También se dice que Harry Kane está en todas partes del terreno de juego. Eso me parece magnífico cuando el Bayern tiene el balón. Pero cuando veo a Kane en la última línea defensiva, o presionando en el centro del campo... escuchen, yo no soy el padre del fútbol, y cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero no puedo decir que entienda la forma de jugar del Bayern".

Y cuando se le pidió a Kompany que respondiera a estas declaraciones, evitó entrar en una polémica con Klopp, y se limitó a comentar el papel de Harry Kane, diciendo: "Harry está en todas partes, y es un jugador que toma decisiones acertadas de forma asombrosa en muchas ocasiones".

Kane continuó su brillante actuación ante el Arsenal, ya que dio una asistencia a Alphonso Davies y luego marcó de penalti, confirmando de nuevo su importancia en el sistema ofensivo del conjunto bávaro, pocos días antes de la gala de entrega del Balón de Oro de 2026.