Compartir Sigue a GOAL en Google

El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, ha revelado que mantiene contacto habitual con Nico Tresoldi, el prometedor delantero del Club Brujas, tras su impresionante racha goleadora. Después de anunciar su convocatoria de 24 futbolistas para los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Serbia y Países Bajos, Klopp confirmó que tiene muy presente al joven.

Anuncios

Klopp sigue de cerca a Tresoldi tras sus buenas actuaciones

El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, ha confirmado que el joven delantero Nico Tresoldi está entre los candidatos a recibir una convocatoria con la selección absoluta. El técnico de 59 años destacó las recientes actuaciones del atacante al explicar cómo eligió a los 24 integrantes de su última convocatoria.

El delantero nacido en Italia, que juega en el Club Brugge, participante en la Champions League de la UEFA, llamó la atención del cuerpo técnico de la selección tras marcar un espectacular gol de la victoria a domicilio ante el PSV Eindhoven.

Aunque no figura en la convocatoria principal para los próximos partidos de la Liga de Naciones, Klopp dejó claro que el internacional alemán sub-21 sigue siendo un jugador al que Alemania tiene muy en cuenta para su ataque a largo plazo.

Klopp elogia la aportación goleadora de Tresoldi

En declaraciones a DFB.TV, Klopp elogió la calidad que Tresoldi muestra desde el primer momento sobre el terreno de juego y confirmó que el cuerpo técnico mantiene contacto directo con el jugador. «Con Nico Tresoldi ocurre casi exactamente lo mismo. Anoche marcó un gol increíble en otra victoria a domicilio en Eindhoven», afirmó Klopp.

Anuncios Anuncios

«Por supuesto, también lo vimos. Y estamos en contacto con Nico».

Related Topics

Próximos partidos SER UEFA Nations League A 14:45 ALE

«Todas estas cuestiones están sobre la mesa. Se ha hablado de todo y, tal como están las cosas ahora mismo, es correcto al cien por cien», explicó el seleccionador.

La estrecha colaboración con los técnicos de las categorías inferiores influye en la selección

Klopp subrayó que su equipo mantiene una comunicación constante con Antonio Di Salvo, seleccionador de Alemania sub-21, para seguir a talentos emergentes como Tresoldi. «El contacto con los técnicos de las categorías inferiores es muy frecuente, especialmente, por supuesto, con Toni», señaló Klopp.

Anuncios

«Lo vemos todo... Mantenemos un buen intercambio de información y, de momento, no hay mucho más que decir».

«Hay jugadores con Toni que quizá tengan ahora mismo el nivel medio necesario para incorporarse a nuestro equipo. Pero siempre depende un poco de la posición», añadió el seleccionador.

Anuncios

Los jóvenes talentos buscan futuras convocatorias con Alemania

La selección se concentrará el lunes en la sede de adidas en Herzogenaurach antes de viajar a Belgrado para enfrentarse a Serbia el 13 de noviembre y recibir a Países Bajos en el Olympiastadion de Berlín el 16 de noviembre.

La progresión de Tresoldi le sitúa en una buena posición para recibir una convocatoria con la absoluta en futuras ventanas internacionales, mientras Alemania busca dar continuidad a su anterior victoria por 2-0 ante Serbia y a su empate 1-1 en Ámsterdam.

Anuncios

El delantero intentará mantener su racha goleadora en su club para hacerse un hueco en los planes de Klopp, mientras el cuerpo técnico de Alemania seguirá observándolo de cerca de cara a los próximos partidos internacionales.