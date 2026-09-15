Jürgen Klopp, el nuevo seleccionador de Alemania, se prepara para dar una gran sorpresa en su primera lista con "La Mannschaft", después de decidir conceder una oportunidad al delantero del Eintracht Fráncfort, Younes Bentaleb, en un paso que refleja la apuesta del técnico por inyectar sangre nueva en las filas de la selección.

Se espera que Klopp anuncie el próximo jueves su primera lista desde que asumió el mando de la selección alemana, en medio de una gran expectación por los cambios que traerán sus elecciones, sobre todo porque el veterano entrenador busca dejar pronto su propio sello y no limitarse a seguir el rumbo que trazó su predecesor, Julian Nagelsmann.

Según lo publicado por el diario "Bild", Younes Bentaleb recibió una llamada de Klopp y fue informado de que estará en la lista de la selección alemana para los próximos partidos, en una sorpresa que muchos no esperaban.

La historia de Younes Bentaleb encierra muchos detalles llamativos, ya que el jugador, de 23 años, logró abrirse camino hacia los focos en un breve periodo de tiempo, después de que hace apenas unos años jugara en las categorías inferiores del fútbol alemán.

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El delantero había pasado la temporada pasada con el Elversberg, antes de fichar por el Eintracht Fráncfort para tener la oportunidad de jugar en la Bundesliga y aprovecharla de la mejor manera posible.

Younes Bentaleb ha ofrecido un inicio muy fuerte en la temporada actual, ya que acaparó las miradas desde la primera jornada cuando marcó tres goles en el empate del Eintracht Fráncfort ante el Union Berlín por 3-3.

Su brillantez no se detuvo ahí, pues Younes Bentaleb volvió a marcar un gol en el siguiente partido ante el Augsburgo, convirtiéndose en uno de los nombres más destacados que llamaron la atención al comienzo de la temporada.

Y aunque su última participación no fue como titular, eso no impidió que Klopp siguiera de cerca al jugador, sobre todo porque el nuevo seleccionador alemán había visitado recientemente los entrenamientos del Eintracht Fráncfort y mantuvo varias conversaciones personales con los jugadores, entre ellos Younes Bentaleb.

Durante esa visita, Klopp dejó claro al delantero que ya estaba dentro de su círculo de interés, antes de que el siguiente paso llegara rápidamente con una llamada directa del entrenador para comunicarle que entraba en los planes de la selección.

Una historia especial con Marruecos

La importancia de la convocatoria de Younes Bentaleb no se limita a ser una cara nueva en el ataque de la selección alemana, sino que el paso también tiene otra vertiente relacionada con su futuro internacional. El delantero, nacido en la ciudad de Fráncfort, podía haber representado a la selección marroquí, después de que la Federación Marroquí mostrara interés en incorporarlo e intentara convencerlo de elegir la camiseta de Marruecos.

Pero Younes Bentaleb se inclinaba por esperar una oportunidad con la selección alemana y, según lo mencionado por "Bild", una llamada de Klopp fue suficiente para resolver su postura, ya que el jugador no estaba dispuesto a rechazar la oportunidad de trabajar con el nuevo seleccionador de La Mannschaft.

Así, la sorpresa de Klopp parece doble, no solo por la elección de un delantero que no figuraba entre los nombres esperados en las listas de la selección durante el último periodo, sino también porque la decisión podría cerrar la puerta a la posibilidad de ver al jugador con la camiseta de la selección marroquí en el futuro.

Al mismo tiempo, no parece que Younes Bentaleb vaya a ser el único delantero que goce del interés de Klopp en la próxima etapa, ya que los datos apuntan a que Jonathan Burkardt, delantero también del Eintracht Fráncfort, tiene grandes opciones de entrar en la lista del nuevo entrenador.

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Esto se produce en medio de la fuerte competencia en la línea ofensiva del equipo, donde Burkardt se ha convertido en la opción principal ante la apuesta del entrenador Adolf Hütter por un solo delantero en el once, lo que ha empujado a Younes Bentaleb al banquillo en el último periodo.

Aun así, el fuerte inicio que ha ofrecido Younes Bentaleb fue suficiente para convencer a Klopp de darle la oportunidad, en un mensaje claro del técnico de que no se apoyará únicamente en los nombres conocidos o en los que acumulan una larga experiencia con la selección.

Parece que Klopp quiere, desde el principio, enviar un mensaje claro a todos los jugadores de la selección alemana: las puertas de "La Mannschaft" están abiertas para quien demuestre su valía, sin importar su nombre ni su número de partidos internacionales previos.

La selección alemana se prepara durante el próximo parón internacional para disputar 4 partidos en la Liga de Naciones de la UEFA, en los que se enfrentará a los Países Bajos el 24 de septiembre, luego a Grecia el 27 de septiembre y a Serbia el 1 de octubre, antes de cerrar sus enfrentamientos ante Grecia de nuevo el 4 de octubre.

Estos partidos tienen una importancia especial para Klopp, porque serán su primer examen real al frente de la selección alemana, además de que le brindarán la oportunidad de aplicar sus ideas y evaluar a un amplio grupo de jugadores antes de asentar el bloque titular del equipo.