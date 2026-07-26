Kjell Scherpen completa un traspaso a la Premier League por al menos 10 millones de euros

Kjell Scherpen pondrá rumbo a la Premier League, según informó el Algemeen Dagblad este domingo por la mañana. El guardameta de 26 años deja al Union Saint-Gilloise para fichar por el recién ascendido Ipswich Town. El club inglés pagará diez millones de euros a los belgas, que además podrían ingresar otros tres millones en bonus.

Scherpen firmó una temporada excelente en Bélgica y conquistó con el Union tanto la Croky Cup como el Guante de Oro al portero con más porterías a cero.

A finales de mayo, el experto en fichajes Fabrizio Romano ya informó de que empezaba a surgir un serio interés. Clubes de Italia, Alemania y también de Inglaterra mostraron interés por el guardameta.

El neerlandés, de 2,06 metros de altura, fue traspasado en el verano de 2021 por el Ajax al Brighton & Hove Albion por cinco millones de euros. Sin embargo, no logró abrirse paso de inmediato en Inglaterra.

Tras sus cesiones en el KV Oostende, el Vitesse y el Sturm Graz, Scherpen completó en el verano de 2025 su traspaso definitivo al Union por unos dos millones de euros. Allí firmó hasta mediados de 2028.

Después de 43 partidos, 21 de ellos sin encajar gol, Scherpen regresará a Inglaterra. Eso sí, el guardameta nacido en Emmen todavía debe superar el reconocimiento médico antes de firmar por cuatro años con los The Tractor Boys.

Ipswich también se reforzó ya con Kayne van Oevelen, llegado desde el FC Volendam. Van Oevelen y Scherpen competirán sobre todo con Christian Walton (30), que el año pasado fue claramente la primera opción en el Ipswich.