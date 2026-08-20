Kingsley Ehizibue está temporalmente de vuelta en el PEC Zwolle. El lateral de 31 años se entrena con el principal equipo filial para mantener su condición física.

El PEC ya deja entrever en el comunicado que un regreso definitivo probablemente no se producirá. «Kingsley Ehizibue ha pedido al PEC Zwolle poder entrenarse durante el próximo periodo con el PEC Zwolle Sub-21, a la espera de un nuevo club».

«Naturalmente, el PEC Zwolle le ofrece esa posibilidad a Kingsley», se puede leer en X. Ehizibue se formó en los Blauwvingers y acabó disputando nada menos que 135 partidos oficiales con el primer equipo.

Después llegó un traspaso millonario a su país de nacimiento, Alemania, donde jugó tres temporadas en el 1. FC Köln.

En los últimos cuatro años, Ehizibue ha estado bajo contrato con el Udinese. La previsión es que firme esta temporada en algún lugar del extranjero.

Así, este mismo mes Ehizibue fue vinculado con el Valencia. Esa sería la tercera gran liga de su carrera.