El Bayern de Múnich no falló este sábado por la tarde en la Bundesliga. El club más laureado se impuso por 1-2 al FSV Mainz 05 gracias a los goles de Joshua Kimmich y Lennart Karl. Harry Kane no marcó, pero fue decisivo con dos asistencias. El líder, el Bayern, está ahora empatado a puntos con el Borussia Dortmund, que ganó al SV Elversberg en su estadio a la misma hora.

Ante las ausencias, entre otras, de los lesionados Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Musiala y Luis Díaz, la delantera bávara estuvo formada por Kane, Michael Olise, Nathaniel Brown y el joven talento Karl. El internacional surinamés Sheraldo Becker formó la delantera del Mainz junto a Ransford-Yeboah Königsdörffer.

El partido fue especial para Manuel Neuer. Con 40 años y 225 días, el portero se convirtió en el jugador más veterano del Bayern en la historia de la Bundesliga. Le arrebató el récord a Bernd Dreher, que lo ostentaba desde 2006 (40 días y 195 días).

El Bayern fue superior en los primeros minutos y abrió el marcador al cuarto de hora. Kane encontró mucho espacio fuera del área y cedió el balón a Kimmich, que llegaba desde atrás. Su potente disparo, alto, superó al portero del Mainz, Robin Zentner.

El Mainz apenas generó peligro, salvo con un cabezazo de Königsdörffer, mientras el Bayern insistía. Kane vio cómo un disparo suyo desde fuera del área se marchaba un metro por encima de la portería. Poco después tuvo una ocasión más clara: tras un pase en profundidad de Karl, el ganador del Balón de Oro no logró elevar su remate por encima de Zentner.

Eso pareció a punto de costarle caro al Bayern cuando Lee Jae-sung creyó haber marcado el empate después de que Neuer fallara por completo al intentar interceptar un centro y, además, se lesionara el pie en esa acción. La mala noticia fue que tuvo que ser sustituido por Jonas Urbig; la buena, que el gol fue anulado por fuera de juego por interferencia.

En los primeros minutos de la segunda parte, el Bayern amplió su ventaja. Kane no consiguió dirigir su disparo a portería, pero el balón volvió a sus pies y encontró a Karl en posición de remate. El joven marcó con facilidad el 0-2. Después, el Mainz apenas tuvo opciones. El 1-2 de Phillip Tietz en el minuto 93 llegó demasiado tarde para propiciar una remontada.