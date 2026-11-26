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El caso de Jamal Musiala está adquiriendo una dimensión fuera de lo común en el Bayern de Múnich. El mediapunta alemán, que esta temporada ha sufrido varias ausencias debido a una afección neurológica que padece, ha vuelto a estar disponible, pero hay dudas sobre si alguna vez recuperará su mejor nivel.

Los dirigentes del club bávaro han hablado públicamente de ello. Primero lo hizo el presidente honorario Uli Hoeness: "Ahora sigue cobrando. Pero imaginad que el Bayern cuestionara su contrato alegando que lo que puede ofrecer hoy ya no se corresponde con lo establecido en el acuerdo".

Después, Karl-Heinz Rummenigge, miembro de la junta directiva: "Hay que hablar con la familia, con el jugador y, sobre todo, con la agencia, porque esas cifras, lamento decirlo, ya no son sostenibles. Lo que sabemos, por desgracia, indica que no volverá al nivel de antes, el que mostró tantas veces en este estadio. Todos queremos verle regresar, a ser posible en las mejores condiciones. Pero ¿qué pasa si no es así? También tenemos que pensar en las finanzas".

Musiala tiene un contrato de 25 millones al año, una cifra que, efectivamente, supone una carga considerable para las cuentas de un club si no va acompañada de un rendimiento a la altura. Pero declaraciones como estas han causado revuelo y generado polémica en Alemania sobre si es apropiado hablar públicamente de dinero y salud.

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Entre quienes han criticado abiertamente la actitud del Bayern de Múnich está Joshua Kimmich, el propio capitán del club: "Lo que no entiendo es la forma en que se comunica todo esto públicamente. Esto nunca debe hacerse a costa de un jugador. Por supuesto, el club está por encima de nosotros, los jugadores, pero no está por encima del ser humano. Es absolutamente inaceptable y no es digno del Bayern de Múnich. Cuando se trata del rendimiento de los jugadores, las críticas son legítimas y tenemos que aceptarlas. Forma parte del oficio. Pero aquí se trataba de otro problema, que debería haberse resuelto internamente y no en público".