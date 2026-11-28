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Joshua Kimmich, capitán del Bayern de Múnich, pidió disculpas a sus compañeros tras ser expulsado en el partido ante el Hamburgo, que terminó con empate sin goles este sábado en el Volksparkstadion, en la undécima jornada de la Bundesliga.

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El internacional alemán admitió que su acción fue un grave error injustificable y también se refirió a la nueva lesión que ha sufrido su compañero Jamal Musiala.

El Bayern sufrió un duro golpe en el minuto 44, cuando el árbitro Bastian Dankert mostró la tarjeta roja directa a Kimmich tras la revisión del VAR, por tirarle del pelo al jugador del Hamburgo Alexander Røssing-Lelesiit después de recibir un empujón de este.

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«Ha sido un grave error. No tiene ninguna justificación. Incluso una hora después, sigo sin entender por qué lo hice. Fue algo totalmente innecesario y muy estúpido. Tengo que pedir disculpas al equipo», declaró Kimmich a los medios tras el encuentro.

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El capitán del Bayern añadió: «Teniendo en cuenta la situación general por la que estamos pasando, lo que hice no tiene ninguna justificación».

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Y continuó: «Tengo que pedir disculpas al equipo. De verdad que no puedo explicar lo que pasó. Fue una acción muy estúpida y me alegro de que, aun así, hayamos podido sacar un punto. No es algo que yo suela hacer».

Además, señaló: «No había tenido ningún roce ni ningún encontronazo de ningún tipo con ese jugador durante el partido. Me gustaría poder dar una explicación de lo ocurrido, pero a mí mismo me cuesta entenderlo».

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La lesión de Musiala

Por otra parte, Kimmich habló sobre la nueva lesión que ha sufrido su compañero Jamal Musiala y mostró su apoyo al jugador ante el difícil momento que atraviesa.

«Para él, sin duda, es devastador. Como dije hace unos días, basta con pensar en lo que ha pasado durante los últimos 18 meses», afirmó el centrocampista del conjunto bávaro.

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Y prosiguió: «Lo único que podemos hacer es intentar estar a su lado y apoyarlo de la mejor manera posible».

Kimmich concluyó: «No sé exactamente cuál es el plan previsto para él en este momento, ni si podrá desconectar unos días para despejar la mente por completo. Tampoco sé lo grave que es la lesión ni cuánto tiempo estará de baja. Siempre intentamos estar a su lado y, por supuesto, esperamos que se recupere pronto».

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El Bayern de Múnich sigue dando tumbos

El gigante bávaro encadena tres partidos sin ganar, tras el empate ante el Colonia (1-1) en la Bundesliga y la derrota contra el Lille francés (2-1) en la Liga de Campeones, en medio de numerosas bajas, sobre todo en ataque.

Con este resultado, el Bayern suma 23 puntos y es segundo en la clasificación de la Bundesliga, a un punto del líder, el Borussia Dortmund, que tiene un partido menos y mañana domingo recibirá al Bayer Leverkusen en el Signal Iduna Park.

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Por su parte, el Hamburgo llega a 13 puntos y ocupa la duodécima posición de la Bundesliga.