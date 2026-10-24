El italiano de 20 años marcó la vuelta más rápida en la clasificación en Austin, Texas, con un tiempo de 1:34,035 minutos, y saldrá desde la primera posición por séptima vez este año. En la 18.ª prueba del Mundial de la temporada (21:00, hora central europea), Antonelli tendrá su primera oportunidad de lograr el título. «¡Esto se siente bien!», comunicó Antonelli por radio al equipo.

Antonelli superó por casi dos décimas de segundo a Max Verstappen, que llegaba en buena forma tras ganar las dos últimas carreras, en Malasia y Singapur, y quedó segundo. El compañero de Verstappen en Red Bull, Isack Hadjar, fue tercero.

La lucha contra el cronómetro fue decepcionante para Ferrari. Tras mostrar un buen rendimiento en los entrenamientos, Charles Leclerc solo pudo ser cuarto, por delante del heptacampeón del mundo Lewis Hamilton. George Russell decepcionó al terminar sexto con el otro Mercedes.

Mercedes había comenzado el fin de semana con dificultades

Audi mostró un buen trabajo en equipo. Como Gabriel Bortoleto tendrá que salir el domingo desde el fondo de la parrilla por una penalización relacionada con el motor, el brasileño dio rebufo a su compañero alemán Nico Hülkenberg. Aun así, Hülkenberg solo pudo conseguir la undécima posición de salida.

Mercedes llegó a la clasificación tras dejar sensaciones irregulares en los entrenamientos. «Hay una o dos curvas que nos arruinan toda la vuelta», había dicho a Sky Toto Wolff, responsable de competición de Mercedes. Después, el neumático sobrecalentado ya no se recuperaba en el último sector. Tampoco habían logrado dar con la solución para la configuración del alerón delantero.

En la Q3, nada de eso se notó. Antonelli marcó rápidamente el mejor tiempo provisional y dejó muy alto el listón para la pole. Sus rivales no lograron superarlo en sus últimos intentos.

¿Cómo puede Kimi Antonelli proclamarse campeón del mundo ya en Austin?

Antonelli (340 puntos) puede convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia en la 18.ª carrera de la temporada. Russell, su perseguidor más cercano, está a 102 puntos, mientras que Hamilton se encuentra a 111. A falta de seis carreras para el final de la temporada, todavía hay un máximo de 150 puntos en juego.Para proclamarse campeón del mundo de forma anticipada, Antonelli debe ganar la carrera del domingo; al mismo tiempo, Russell no podría terminar más arriba del noveno puesto y Hamilton, del quinto.