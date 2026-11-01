La larga carrera de Andrea Kimi Antonelli hacia el título mundial de Fórmula 1 ha llegado oficialmente a su fin. El piloto de 20 años de Mercedes se proclamó campeón del mundo en el Gran Premio de Ciudad de México, donde administró su amplísima ventaja en la clasificación sobre su compañero de equipo George Russel (penalizado con 10 segundos tras un incidente en la salida y sexto al final) y terminó tercero. Un resultado que supone otro puesto destacado esta temporada y, sobre todo, le da el título mundial.

Una victoria importantísima para Antonelli, ya que ningún piloto italiano ganaba el título desde el lejano 1953, cuando Alberto Ascari logró un doblete hace 73 años al volante de un Ferrari. Antonelli, en cambio, gana con un Mercedes, un auténtico bólido infalible esta temporada, hasta el punto de estar también a un paso de conquistar el campeonato de constructores.

A falta de 5 carreras para el final del Mundial, Antonelli se proclama campeón con 380 puntos. Verstappen, ganador de la carrera, asciende al segundo puesto con 261 puntos, por delante de Lewis Hamilton, que suma 259. Geroge Russel, en teoría el último obstáculo para la victoria, queda más atrás con 250 puntos, mientras que Leclerc es quinto con 245.