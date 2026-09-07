Wim Kieft y René van der Gijp se ríen en KieftJansenEgmondGijp del altercado que se produjo durante el Ajax - PSV tras la dura entrada de Ruben van Bommel sobre Aaron Bouwman. Especialmente la actuación de Davy Klaassen hace reír a los analistas.

Van Bommel pareció salir bien parado con una tarjeta amarilla, ya que Bouwman estará varias semanas de baja. Hubo mucha indignación en el bando del Ajax justo después de la falta del atacante del PSV y también algunos minutos más tarde.

El árbitro Sander van der Eijk mostró varias tarjetas amarillas en la segunda parte del gran duelo en Ámsterdam. Klaassen, sustituido en el minuto 54, vio la amarilla por su papel en el altercado, al igual que, entre otros, Ivan Perisic, Steven Berghuis y Lutsharel Geertruida.

«Todos esos jugadores del Ajax que invaden el campo tras esa falta de Van Bommel. Klaassen también se mete de lleno. Pero no ha matado una mosca en su vida. Es un chico encantador. Pero parecía un poco temperamento argentino», se ríe Kieft sobre el capitán del Ajax, normalmente comedido.

Van der Gijp también se burla en cierta medida de Klaassen. «¡Sujetadme! ¡Sujetadme!», describe el analista de Dordrecht el comportamiento del capitán del Ajax con cierto tono de cinismo.

El PSV acabó ganando por 1-3 en su visita al Ajax. Una semana antes había arrollado al FC Utrecht con un 1-6. Aun así, según Kieft, es demasiado pronto para considerar ya campeón al conjunto de Eindhoven.

«El PSV todavía no es campeón, pero juega bastante bien. Yo, desde luego, me lo he pasado en grande. El partido también fue divertido porque fue tan malo. Entonces se marcan muchos goles. Y el Ajax también lo hizo bastante bien», afirmó Kieft.