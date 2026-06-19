Kieft ve cómo el entusiasmo en torno al jugador de la selección holandesa da un giro completo

Wim Kieft, analista de De Telegraaf, prevé que Donyell Malen sea titular con Holanda ante Suecia este sábado en el Mundial, y lo atribuye a la falta de competencia real en la convocatoria de Ronald Koeman.

«Malen no debe temer por su puesto: ni Memphis Depay, ni Brian Brobbey ni Wout Weghorst le hacen sombra», añade, mostrando poca fe en los demás delanteros.

El exdelantero de la selección holandesa califica la situación en torno a Malen de «graciosa y triste a la vez». «Malen volvió de Italia en plena forma, con catorce goles en cuatro meses con la Roma. Koeman no podía ignorarlo: tenía que ser titular y suceder a Depay. Pero tras tres partidos y algunas ocasiones falladas, ya le bajan de las nubes».

Kieft sabe que, para un delantero, todo es confianza: «Con confianza, metes hasta de ciegas; sin ella, fallas. Y cuando dudas, llegan dos ocasiones pequeñas y no marcas».

Para Kieft no hay motivo de pánico: «Solo debe mantener la paciencia y esperar su momento, que llegará mientras el seleccionador confíe en él».

Kieft entiende que Koeman no quiera hacer grandes cambios para el partido contra Suecia: «A Depay y Brobbey se les dio veinte minutos contra Japón y la selección no mejoró; tampoco fueron cambios acertados».

Los suplentes no lograron cambiar el partido y Kieft lo entiende: «No se les puede culpar. Juzgar a Depay por esos minutos es fácil. Estaba cerca del medio campo, hizo mucho trabajo defensivo y perdió duelos ante la superioridad numérica de Japón».