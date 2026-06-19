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Gakpo Malen GravenberchImago
Rian Rosendaal

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Kieft ve cómo el entusiasmo en torno al jugador de la selección holandesa da un giro completo

Holanda
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D. Malen

Wim Kieft, analista de De Telegraaf, prevé que Donyell Malen sea titular con Holanda ante Suecia este sábado en el Mundial, y lo atribuye a la falta de competencia real en la convocatoria de Ronald Koeman.

«Malen no debe temer por su puesto: ni Memphis Depay, ni Brian Brobbey ni Wout Weghorst le hacen sombra», añade, mostrando poca fe en los demás delanteros.

El exdelantero de la selección holandesa califica la situación en torno a Malen de «graciosa y triste a la vez». «Malen volvió de Italia en plena forma, con catorce goles en cuatro meses con la Roma. Koeman no podía ignorarlo: tenía que ser titular y suceder a Depay. Pero tras tres partidos y algunas ocasiones falladas, ya le bajan de las nubes».

Kieft sabe que, para un delantero, todo es confianza: «Con confianza, metes hasta de ciegas; sin ella, fallas. Y cuando dudas, llegan dos ocasiones pequeñas y no marcas».

Para Kieft no hay motivo de pánico: «Solo debe mantener la paciencia y esperar su momento, que llegará mientras el seleccionador confíe en él».

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Kieft entiende que Koeman no quiera hacer grandes cambios para el partido contra Suecia: «A Depay y Brobbey se les dio veinte minutos contra Japón y la selección no mejoró; tampoco fueron cambios acertados».

Los suplentes no lograron cambiar el partido y Kieft lo entiende: «No se les puede culpar. Juzgar a Depay por esos minutos es fácil. Estaba cerca del medio campo, hizo mucho trabajo defensivo y perdió duelos ante la superioridad numérica de Japón».

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