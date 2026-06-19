Kieft señala una gran carencia en el juego de De Jong en la selección holandesa

Wim Kieft critica a Frenkie de Jong en su columna del viernes en De Telegraaf. El exdelantero de Holanda pide al centrocampista que dé más pases en profundidad.

Reconoce que Ronald Koeman es quien mejor valora su aportación, pero critica que técnicos y seleccionadores lo defiendan sin permitir críticas externas.

Los seguidores de la selección holandesa escuchan a los entrenadores decir que De Jong «analiza» el juego a su alrededor. «Pero Frenkie no pasa el balón. Al fin y al cabo, de eso se trata: de pasar el balón, y en el caso de De Jong, todo eso debería ser más rápido».

Kieft reconoce que Gakpo suele estar marcado por dos rivales, lo que hace arriesgado pasarle el balón. «Pero a veces hay que arriesgar para marcar la diferencia. Frenkie es un gran jugador, pero ahora mismo ralentiza demasiado el juego de la selección».

«Precisamente de él se espera que acelere el juego de la selección holandesa, por ejemplo, pasando el balón a Gakpo con más frecuencia y rapidez», señala el jugador del FC Barcelona un día antes del segundo partido de la fase de grupos del Mundial contra Suecia en Houston.

Para cerrar su columna, Kieft critica que los entrenadores den instrucciones constantes en entrenamientos y partidos, pues, a su juicio, eso elimina la espontaneidad.

«Hay tantas reuniones y análisis de partidos que, como jugador, solo te queda levantar el dedo para preguntar qué hacer. Así, incluso los internacionales pierden la capacidad de buscar soluciones por sí mismos», concluye un escéptico Kieft.