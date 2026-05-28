Kieft se muestra inusualmente agresivo en el debate sobre Veerman y la selección holandesa

Michel van Egmond, presentador de «KieftJansenEgmondGijp», elogia cómo Ronald Koeman afronta las ruedas de prensa. No obstante, en el podcast se señala que el seleccionador no termina de conectar con un jugador en particular.

«Solo con Veerman se muestra algo irritable; tendremos que hablar de eso. Pero, en general, Koeman lo hace perfecto», elogia Van Egmond al seleccionador de la Oranje.

«Ha vivido todo tipo de situaciones, éxitos y fracasos», concluye Rob Jansen, su representante. «Aprendió mucho de los momentos difíciles, sobre todo en el extranjero. Eso te hace fuerte. Ya no se desconcierta por una entrevista o una pregunta».

Wim Kieft interviene: «Lo que Koeman no ha hecho bien es lo de Veerman. ¿Sabes lo que debería haber dicho? “Este debate se acabó. No me parece lo suficientemente bueno. Echa un vistazo a la Eurocopa”».

“Sí, pero…”, comienza Van Egmond, y Kieft lo interrumpe: “No. No ‘sí, pero’. ¿No es así como lo ves?”. El presentador añade que dirán que Veerman fue nombrado “uno de los mejores jugadores de Países Bajos”, pero eso no impresiona a su compañero.

«¿El mejor de Holanda? En Holanda dicen: “tres veces nada”. Solo hay que decir: “no lo veo claro. Lo probé en la Euro y no funcionó, así que no lo llevo por motivos técnicos”».

Van Egmond bromea diciendo que el público puede marcharse por culpa del pesimista Kieft: «Qué negativo eres. Dices que es tres veces nada».