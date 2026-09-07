Wim Kieft cree que se está cargando demasiado las tintas contra Ruben van Bommel tras su dura entrada durante el Ajax - PSV. Así lo afirma el experto futbolístico de Haarlem dos días después en el pódcast KieftJansenEgmondGijp.
«Todo este asunto de Van Bommel. Aun así quiero decir algo al respecto. La indignación total que se ha desatado en Países Bajos», arranca Kieft su análisis sobre el momento más comentado del pasado fin de semana.
«Me pareció enormemente salvaje lo que hizo ese chico. Es una acción irreflexiva y es roja clara. Pero, chicos, ¿no se está exagerando todo un poco?», considera el exdelantero, que por otro lado cree que se ha desatado una caza de brujas contra el atacante del PSV.
René van der Gijp está un poco decepcionado con Van Bommel. «Cuando supo que no iba a llegar, fue con más fuerza todavía», describe el analista de Dordrecht sobre la entrada del jugador del PSV sobre el defensa del Ajax Aaron Bouwman.
«Por supuesto que es tarjeta roja. Pero la indignación total que ahora ha surgido en Países Bajos. Eso de verdad me parece...», repite Kieft, insistiendo en que se está criticando en exceso al todavía joven e inexperto Van Bommel.
Van der Gijp vio a Van Bommel bastante afectado después del gran duelo entre Ajax y PSV. «Sí vi que estaba dándole vueltas después del partido. A Zlatan Ibrahimovic eso no le habría pasado. Él habría estado orgulloso.»
Por último, Rob Jansen interviene: «Es importante cómo lo gestione. Y también el club PSV de cara al exterior. Su padre y Bert van Marwijk pueden desempeñar un papel muy importante en eso.»