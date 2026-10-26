Wim Kieft apenas puede imaginar que Anis Hadj Moussa siga jugando en el Feyenoord después del parón invernal. El exinternacional con Países Bajos se deshace en elogios hacia el delantero en el pódcast KieftJansenEgmondGijp, después de que este marcara un gol espectacular el domingo por la tarde para poner el 1-1 ante el PSV.

Kieft está profundamente impresionado por las cualidades de Hadj Moussa y se pregunta cuánto tiempo más podrá contar el Feyenoord con él. «No puede ser que Hadj Moussa siga jugando en los Países Bajos después del invierno, ¿verdad? No puede ser. Ese tío hace cosas realmente increíbles», afirma el exdelantero con admiración.

El analista llega incluso a comparar al jugador del Feyenoord con Arjen Robben, aunque enseguida matiza la comparación. «Quizá no sea tan bueno como Arjen Robben, porque él estaba en otra categoría», señala Kieft. «Pero la forma en que marca ese gol es increíble, ¿no? ¡Qué jugador!».

Rob Jansen, sin embargo, no quiere saber nada de una salida de Hadj Moussa en invierno. «No debe marcharse en invierno. Que termine la temporada y acabe de despuntar», aconseja con claridad el agente de futbolistas.

Kieft menciona después la entrevista al director del Feyenoord Robert Eenhoorn en De Telegraaf sobre el traspaso de Hadj Moussa al Al Ittihad que se frustró el pasado verano. «No querían pagarlo todo de una vez», cita Kieft. Jansen responde: «Leí lo que contó Robert y de ahí se desprendía que era un traspaso cuestionable. Había algo que no cuadraba y acertó con lo que hizo».

Kieft prevé un dilema difícil si en el parón invernal vuelve a aparecer un club interesado. «Empiezas a pensar: ese tío es bueno, bueno, bueno. Y en el parón invernal aparece alguien dispuesto a pagarlo todo de una vez», dice Kieft, que se pregunta si el Feyenoord aún podría ser campeón o acabar segundo sin Hadj Moussa.

Jansen mantiene su postura: «Yo también hablaría con él, porque, si ese interés existe en el parón invernal, también existirá al final de la temporada».