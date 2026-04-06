Kieft disfrutó de un partido de alto nivel en el extranjero y duda de que Saibari pueda estar a la altura

Wim Kieft disfrutó el pasado fin de semana del gran partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona (1-2). Tras ver este clásico español, el analista de Haarlem modera las expectativas en torno a Ismael Saibari, quien el domingo se alzó con el título de liga con el PSV sin llegar a jugar.

El lunes, en el podcast KieftJansenEgmondGijp, Kieft se muestra tremendamente entusiasmado con Lamine Yamal. Vio al extremo hacer cosas increíbles frente al lateral izquierdo Nicolás González, que acabó siendo expulsado con tarjeta roja.

«Ese Yamal estuvo realmente increíble», exclama Kieft. «No conocía a ese lateral izquierdo del Atlético. Probablemente sea culpa mía. Y jugó en el equipo de Diego Simeone contra Yamal. Simeone seguramente le dijo que le marcara de cerca. Pero Yamal le pasó por delante un par de veces y le regateó entre las piernas. Y le hizo un taconazo. Y al final, ese lateral vio la roja. Estaba completamente desorientado».

«Cuando ves eso, eso es la élite. El Atlético también tiene a ese delantero, Álvarez. Y a Griezmann. Y el Barcelona, por supuesto, con esos jugadores fantásticos», afirma Kieft, quien luego centra su atención en Saibari. «Es un buen jugador, con muchas cualidades. Pero hay que venir de muy buena casa para poder destacar en el Atlético».

«Eso va rápido. Es otro nivel. Y la pregunta es, por supuesto, si Saibari está a la altura», el exdelantero aún está por ver si el creador de juego del PSV dará el salto a la élite europea.

Mohamed Ihattaren elogió a Saibari el domingo en Goedemorgen Eredivisie. «Me gustaría verlo en el Bayern de Múnich, al cien por cien. Tiene esas cualidades», afirma el centrocampista del Fortuna Sittard.