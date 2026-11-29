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Wim Kieft e Imke Courtois se mostraron críticos este domingo por la noche en Studio Sport Eredivisie con el nivel del Clásico entre Feyenoord y Ajax (1-1). El equipo de Róterdam llevó la iniciativa durante buena parte del partido en De Kuip, pero no logró doblegar al de Ámsterdam. Tras el encuentro, Kieft discrepó por completo del análisis de Giovanni van Bronckhorst y fue especialmente crítico con dos protagonistas del Clásico.

El Ajax se adelantó en De Kuip a los cuatro minutos gracias a un gran gol de Julian Brandt, quien poco después propició el empate de Luciano Valente con un pase erróneo. A partir de ahí, el Feyenoord fue haciéndose cada vez más con la iniciativa, pero no consiguió transformar su dominio en una victoria.

«Si nos fijamos, los dos primeros minutos fueron la excepción, pero durante el resto del partido el Feyenoord tuvo el control y la intensidad», comienza Courtois su análisis. «Por otro lado, hizo muy poco con esa intensidad y esa presión. Generó muy pocas ocasiones y Ferri fue protagonista, pero en el sentido negativo de la palabra».

También se abordó la decisión del árbitro Allard Lindhout de conceder un penalti al Feyenoord después de que Lucas Rosa tocara levemente a Charles Vanhoutte. «Creo que, si el árbitro no pita, el VAR tampoco interviene. Es una jugada demasiado gris», señala Courtois. Kieft también considera que el penalti fue un castigo excesivo.

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En el plató de la NOS surgió entonces un debate sobre si Valente, como capitán, debería haber reclamado el lanzamiento del penalti. «Por supuesto, un delantero puede compensar un mal partido con un gol de penalti», afirma Kieft. «Si yo fuera el capitán, fuera Valente y ya hubiera marcado, le diría: “Espera un momento”».

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Courtois coincide con su compañero de análisis, aunque reconoce que probablemente el debate no habría surgido si Ferri hubiera marcado el penalti. «Yo lo reclamaría. Todo depende del resultado, ¿no? Lo falla y por eso tenemos este debate».

La analista belga también se detiene en la decepcionante actuación de Anis Hadj Moussa, a quien el defensa del Ajax Owen Wijndal logró frenar con eficacia. «Intentaron contenerlo entre todos. Wijndal recibió apoyo muy a menudo. Sabes que una sola genialidad puede ser decisiva, pero no vimos ninguna en todo el partido».

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Pese a todo, Van Bronckhorst se mostró satisfecho tras el Clásico con el juego del Feyenoord, que ya lleva ocho partidos consecutivos sin ganar. «La forma en que jugamos y lo damos todo para ganar el partido es buena. Al final, por supuesto, tenemos que conseguir resultados, porque eso es lo más importante».

Kieft no comparte el análisis del entrenador del Feyenoord. «Oigo al entrenador del Feyenoord, pero no estoy nada de acuerdo con él. No me pareció que jugaran bien, y el Ajax tampoco jugó bien». Según Kieft, el equipo de Ámsterdam creó peligro en los primeros minutos sobre todo porque el Feyenoord se replegó. «No hace falta echarse atrás contra el Ajax, porque no tiene profundidad».

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Las actuaciones de Ferri y del delantero del Ajax Tolu Arokodare sorprendieron especialmente a Kieft. «Muy por debajo del nivel. Además, esto es la liga neerlandesa y, por supuesto, hay mucha presión, pero cuando ves que esos delanteros no pueden servir de referencia porque todos los balones se les escapan de los pies y prácticamente nunca retienen el balón...»

Kieft añade: «Con su altura, Tolu es un buen delantero dentro del área. Cuando no llega allí, se ve claramente que tiene muchas limitaciones».