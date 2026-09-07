Kieft: "Alguien tiene que decirle a ese chico que ya no puede seguir así..."

Wim Kieft puso el lunes por la noche en duda el papel de Bram Nuytinck en la defensa del NEC. El defensa de 36 años fue titular el sábado contra el Feyenoord por la ausencia de Philippe Sandler, pero según Kieft quedó dolorosamente claro que Nuytinck tiene dificultades con la manera en que el conjunto de Nimega quiere defender.

Debido al estilo de juego ofensivo del entrenador Dick Schreuder, los defensas del NEC a menudo se quedan en espacios muy amplios, algo que también observa Kieft. "Con Sandler, en el NEC ya no tenían mucha velocidad. Ahora estaba Nuytinck... En realidad alguien debería decirle que ya no puede más, ¿o no?"





Especialmente el 1-2 de Valente es citado en Rondo como ejemplo. Un balón largo fue peinado, tras lo cual Valente pudo arrancar desde el centro del campo y el Feyenoord volvió a ponerse por delante. Youri Mulder ve en ello una consecuencia clara de las decisiones tácticas del NEC: "Esa es la consecuencia de ese uno contra uno en todo el campo".

Según Theo Janssen, Nuytinck también podría haber anticipado por sí mismo su falta de velocidad en esa situación. "Si como Nuytinck sabes: vale, no soy el más rápido, y llega ese balón largo, entonces también podrías pensar: que Ferri vaya al remate de cabeza. Yo doy ya cinco metros hacia atrás y apuesto por recoger ese segundo balón".

Rafael van der Vaart considera que el problema no está solo en Nuytinck, sino que también está relacionado con el sistema del NEC. "Si juegas con este sistema, entonces un defensa como Nuytinck siempre acaba teniendo problemas. Entonces todo tiene que ser muy rápido y muy bueno, y ese tipo de jugadores a menudo no juegan a un nivel más alto que el del NEC", afirmó el excentrocampista.

Al mismo tiempo, Van der Vaart sí se muestra contento de que el NEC elija una manera de jugar tan ofensiva. "Es bonito y vas a ganar muchísimos partidos, pero si en algún momento deja de salirte, entonces simplemente te destrozan".