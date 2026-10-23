Kian Fitz-Jim marca su primer gol con el Torino; la prensa italiana destaca su punto fuerte

La prensa italiana se deshizo en elogios hacia Kian Fitz-Jim el viernes por la noche. El centrocampista marcó su primer gol con el Torino, club que lo fichó del Ajax el pasado verano por tres millones de euros.

El Torino venció el viernes por la noche al Monza por 3-2. Fitz-Jim abrió el marcador. Recibió el balón dentro del área y remató con su pierna menos hábil, la izquierda, a la esquina inferior.

El Torino acabó imponiéndose por 3-2, un resultado que sitúa al club en la séptima posición de la Serie A. Los medios locales elogiaron la actuación de Fitz-Jim ante el Monza.

«No fue un partido perfecto. Lo buscaron poco en la primera parte y a veces estuvo ausente. En la jugada del gol giró y remató bien. Así puso al Torino por delante», señaló el medio local Toro.it.

Al igual que Toro.it, TuttoMercatoWeb dio un 7 a Fitz-Jim por su actuación en Turín. «Definió con mucha rapidez y potencia en el gol. Siempre mantiene vivo el juego. Está siempre activo, tanto en ataque como en defensa», escribió el medio.

Fue el primer gol de Fitz-Jim desde su llegada a Italia. En las últimas semanas se había perdido partidos por una lesión en el talón.