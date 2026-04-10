خاص لكووورة.. غانا تستبعد الركراكي ورينارد وتفاضل بين 3 برتغاليين

La Federación Ghanesa de Fútbol descartó la posibilidad de contratar a Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, o a Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudí, y se decantó por una lista corta de entrenadores que incluye a 3 portugueses.

La selección de Ghana busca un nuevo entrenador que la dirija en las finales del Mundial 2026, que arrancan dentro de unos dos meses en Estados Unidos, Canadá y México, tras la destitución del anterior técnico, Otto Addo, debido a los malos resultados.

La cadena estadounidense ESPN había informado previamente de que Regragui y Renard, junto con el ghanés Kwasi Appiah, encabezaban la lista de candidatos para asumir el cargo.

Otros informes también señalaron que Joachim Löw, el entrenador que ganó con Alemania el Mundial 2014, y Aliou Cissé, campeón con Senegal de la Copa Africana de Naciones 2021, estaban entre los posibles candidatos.

Pero una fuente reveló a Kooora este viernes que los responsables de la federación ghanesa están comparando actualmente a 3 entrenadores: Carlos Queiroz, Fernando Santos y Paulo Bento; el trío ya dirigió a la selección de Portugal.

Queiroz estuvo al frente de la selección portuguesa entre 2008 y 2010; luego lo sustituyó Bento hasta 2014, y después llegó Santos para una larga etapa que duró 8 años.

Los tres entrenadores no tienen contrato actualmente, después de que Queiroz rescindiera su vínculo con la selección de Omán a finales de marzo pasado, de que Bento fuera destituido del banquillo de Emiratos Árabes Unidos en marzo de 2025 y de que Santos dejara Azerbaiyán en septiembre pasado.

Mientras la fuente confirmó que el trío portugués encabeza las candidaturas, no descartó la existencia de otros aspirantes.

Ghana contacta oficialmente con Queiroz

Esto llega después de que Queiroz declarara a Kooora hace alrededor de una semana que "no había recibido ningún contacto de Ghana tras su salida de Omán".

Por su parte, Tadeu Martins, agente del entrenador portugués de 73 años, dijo a Kooora este viernes: "No hubo ninguna comunicación de la Federación Ghanesa de Fútbol durante el período pasado, pero hoy sí recibimos el primer contacto oficial sobre el cargo de seleccionador".

Añadió: "Actualmente estamos esperando saber si este proyecto es adecuado en esta etapa, y es probable que también tengan otros candidatos".

La Federación Ghanesa se niega a hacer comentarios

Por otro lado, Kooora intentó obtener un comentario de la Federación Ghanesa de Fútbol sobre estas noticias, pero no recibió respuesta.

Se espera que la Federación Ghanesa cierre el expediente del nuevo entrenador en los próximos días, para que tenga la oportunidad de comenzar la preparación para el Mundial.

El presidente de la Federación Ghanesa, Kurt Okraku, declaró a principios del presente abril que el nuevo entrenador “será designado en una o dos semanas como máximo”.

Asimismo, el ministro de Deportes de Ghana, Kofi Adams, confirmó en declaraciones al primer canal local que el nombre del nuevo entrenador se anunciará el próximo lunes.

La selección ghanesa compite en el Grupo 12 del Mundial junto a Inglaterra, Croacia y Panamá.