Khalid Boulahrouz está convencido y señala al ganador de la Liga de Campeones

Khalid Boulahrouz, analista de Ziggo Sport, está convencido de que el París Saint-Germain revalidará el título de la Liga de Campeones el 30 de mayo. Considera que los franceses superan ampliamente al Arsenal, que se clasificó el martes para la final de Budapest.

El PSG igualó 1-1 ante el Bayern Múnich el miércoles y avanzó gracias al 5-4 de la ida. Un día antes, el Arsenal venció 1-0 al Atlético tras el 1-1 en Madrid.

La temporada pasada ambos se midieron en la misma ronda: el PSG ganó 0-1 en la ida y 2-1 en la vuelta.

«El Arsenal no tiene ninguna posibilidad contra el PSG», afirma Boulahrouz. «En la ida en Londres no supo responder al juego de movimientos del PSG».

«Les costó mucho entrar en profundidad». Que el Arsenal solo haya recibido seis goles en esta Champions no le impresiona: «Son los mismos jugadores».

«Creo que el PSG ganará». Su colega Youri Mulder es más cauteloso: «El PSG tiene un gran equipo. En estos partidos suele ganar por la mínima. Es difícil de predecir».

«Pero que el PSG lo vaya a tener más difícil contra el Arsenal que contra el Bayern... Es complicado jugar contra el Arsenal, y además tienen las jugadas a balón parado».

«Además, Martin Ødegaard ya está de vuelta; llevaba tiempo lesionado, pero ahora está mejor y es clave», concluye el director técnico del recién ascendido Schalke 04.